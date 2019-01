El Villanueva sorprende al Tarazona consiguiendo un valioso empate

A pesar del viento aciago en la tarde de hoy, se pudo ver a numerosos aficionados del Tarazona en el Enrique Porta, deseosos de ver una victoria de su equipo para mantener las distancias con el Utebo, su inmediato perseguidor. Sin embargo, los que primero golpearon fueron los locales, que por medio de Draman sorprendían a la zaga visitante. El delantero local peinó un balón, tras un falta lateral que sacó Alcaine hacia el áreá pequeña. Nada pudo hacer Chus ante el inesperado remate de Draman.

Los pupilos de David Navarro, enseguida respondieron al mazazo que supuso ese primer tanto; tras una jugada muy bien trenzada que les permite adentrarse en el área, Osanz, que llega tarde al cruce, comete un claro penalti que el árbitro no duda en pitar. Sin embargo, una gran intervención de Nacho, que desbarata la pena máxima, permite a su equipo mantener el 1-0.

El Tarazona continuaba dominando el esférico, pero los locales seguían defendiéndose bien, agazapados en su mitad de terreno de juego, esperando alguna contra que pudiese ampliar el marcador. Tras el lanzamiento desde los once metros, fueron los locales los que tuvieron una gran ocasión en las botas de Miguel Alcaine, sin embargo su zurdazo se marchaba lamiendo la cepa del poste de la portería defendida por Chus. Lejos de amilanarse el conjunto de Tarazona respondía con un gol, de nuevo a través de un balón parado, en una jugada calcada a la del primer gol del partido. Del posible 2-0 de Alcaine, se pasaba al empate, que no se movería ya en todo el partido.

Tras el paso por los vestuarios los turiasonenses salieron en tromba en busca de un tanto que lograse dsequilibrar el resultado. No obstante, el Villanueva se volvía a mostrar peligroso a la contra, gracias sobre todo a Draman, Alcaine y Mapate, que gozaron de alguna que otra oportinidad clara. Nacho, se volvía a mostrar providencial desbaratando cada una de las oportunidades de las que gozaba la delantera rival, sobre todo ante dos buenos disparos de Nami, muy activo en la banda derecha del Tarazona. Finalmente, el marcador no se movió y los azulgrana sorprendían a un líder, al que ya no le queda margen de error si quiere seguir en lo alto de la tabla.

Ficha técnica:

Villanueva: Nacho, Farina, Iván Vera, Medrano, Osanz, Miguel, Alcaine, Toño Jiménez, Draman (Marcos, 86), Wilson (Pascual, 62) y Mapate (Lafuente, 89).

Tarazona: Chus, Roger, Oli (Nami, 47), Antonio, Carlos Javier, Roy (Pepo, 80), Sergio Sánchez, Míchel Sanz, Ballarín, Frau y Rausell (Moha, 71).

Goles: 1-0, min. 6: Draman. 1-1, min. 32: Frau.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a los visitantes Frau, Rausell y Carlos Javier.

