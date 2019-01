El Ebro se impone en Badalona y se aleja de los puestos conflictivos

Ebro vs. Badalona. Rubén Losada Rubén Losada

Importantísima victoria del Ebro de Manolo González en el Estadi Municipal de Badalona. Los aragoneses sumaron tres puntos muy valiosos ante un rival que se lo puso muy difícil y tuvo opciones suficientes para que el resultado fuera otro. Sin embargo, el equipo de Manolo González, a base de una fuerte defensa, y un gran acierto ofensivo, supo rentabilizar perfectamente el gol que consiguió Luca Ferrone de cabeza en los primeros compases de la segunda mitad.

Ambos equipos empezaron el encuentro sin ningún tipo de complejo. El Badalona quiso llevar la batuta del partido pero fue el conjunto aragonés el que generó la primera ocasión del partido, a los diez minutos, en un disparo de Gerrit que se marchó fuera. Fue un aviso que los catalanes tuvieron mucho en cuenta, ya que a partir de entonces no atacaron con tanta alegría pero sí con insistencia en busca del gol inaugural. No tardó mucho en llegar al réplica local, en un centro de Albarrán que no encontró rematador. Se cumpllía el minuto 18. Los de Ramón María Calderé continuaron insistiendo ante la portería de Salva, quer estuvo muy bien secundado por una sólida defensa por lo que el meta apenas pasó apuros.

Ya en la recta final de la primera parte, el Badalona instensificó mucho más su presencia en el área aragonesa. Natalio, a los 38 minutos, pudo hacer el 1-0 pero su balón salió desviado por muy poco. Y la mejor oportunidad de la primera parte del Badalona llegó a un minuto del descanso cuando Moyano remató un balón sacado desde la esquina pero un defensa sacó el esférico bajo palos. Poco después llegaría el descanso.