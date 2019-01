Un pletórico Ejea recibe al Barcelona B y el Ebro rinde visita al Badalona, un rival directo

Fútbol. Segunda B- Ebro vs. Valencia B. Rubén Losada

Otro rival directo se cruza en el camino del Ebro, que por lo tanto tendrá una nueva oportunidad para seguir escapando de los puestos conflictivos en caso de alcanzar un resultado positivo este próximo domingo a las (17.00) en el Municipal de Badalona. Cita muy importante, de esas que tienen un valor doble, por lo que significaría dejar más atrasado al Badalona y porque después de este compromiso viene un calendario complicado, en el que teóricamente será más difícil el poder sumar.

Un nombre propio acapara la cita del fin de semana, y no es otro que la vuelta de Manolo González a la que ha sido su casa durante once años, incluyendo el tiempo que estuvo entrenando a las categorías inferiores y al primer equipo. Sin duda, un partido muy especial para el entrenador arlequinado, con dosis nostálgicas, que desaparecerán en cuanto se dé el pitido inicial y haya que buscar los puntos en juego. No será el único miembro del Ebro que retornará a Badalona, ya que jugadores como Sandro, Sergio Cortés o Víctor García también han vestido en diferentes campañas la camiseta del conjunto catalán.