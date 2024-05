Un Draft de la NBA con varios nombres españoles pero sin Aday Mara

Hay sonadas ausencias, algunos viejos conocidos para la afición aragonesa y, también, alguna que otra sorpresa. Aunque aún quedan unas semanas para cerrar el listado definitivo, estos días se van conociendo ya los nombres de los jugadores que aspiran al Draft de la NBA 2024. El aragonés Aday Mara, tras una primera temporada universitaria plagada de dudas, esperará al menos un año más en dar el salto a la élite, pero sí hay compañeros suyos que se la juegan este año y algunos talentos a los que se ha podido ver jugar en el Príncipe Felipe.

El español en el que más esperanzas hay depositadas es Izan Almansa, a quien se pudo ver el año pasado en la selección española, haciendo buenas migas con el zaragozano Lucas Langarita. Almansa se ha formado en Estados Unidos, en la Liga de Desarrollo, y siempre ha estado arriba en las apuestas, sin apenas fluctuaciones. Este año llegó, incluso, a jugar el partido del 'Rising Stars', a las órdenes del también español Pau Gasol, en el All-Star de Indianápolis.

Otro nombre conocido es el de Juan Núñez, el base que salió de la cantera del Real Madrid, pero al disponer de pocos minutos en el equipo blanco decidió irse a Alemania. En su equipo, el Ratioharm Ulm, ha cuajado una buena temporada y ha sido decisivo con sus puntos y asistencias en más de un partido. Núñez, nacido en el 2004, confirmó hace unos días que se declaraba 'elegible' y confía en salir en la primera ronda del Draft, que se celebrará este año por primera vez en dos días, el 26 y el 27 de junio.

¿Más españoles? El alero Baba Miller continúa deshojando la margarita después del que ha sido su segundo año en Estados Unidos. Su situación es equiparable a la de Aday porque no ha acabado de encontrar su sitio y, de hecho, hace poco decidió no continuar en Florida State y buscar un cambio de aires. Es probable que Miller se apunte al Draft, habida cuenta de que después tiene hasta el 16 de junio para retirarse de la carrera por la NBA. De momento, hay otros nombres europeos conocidos (Michael Caicedo, Eli John Ndiaye, Thijs De Ridder o Musa Sagnia, jugador de Manresa que el domingo estuvo en Zaragoza), que también se han inscrito pero que no se sabe si llegarán hasta la selección final.

¿Y qué pasa con Aday? El joven pívot confía en que su segunda temporada en UCLA sea mucho mejor que la primera. Ha perdido competencia en el puesto y espera disponer de más minutos y más confianza por parte de su entrenador. Mara llegó a ocupar un extraordinario octavo puesto en las apuestas del Draft a comienzos del año pasado, pero el 'hype' se fue desinflando después de sus primeras actuaciones. En septiembre, la predicción situaba al zaragozano en el puesto 13º del ranking y, en los últimos meses, el jugador se cayó de la lista de los 50 jugadores que hipotéticamente serán elegidos.