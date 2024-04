Los padres de Vega Gimeno: apoyo incondicional detrás del banquillo

Vega Gimeno era anoche (y lo seguirá siendo esta mañana) una mujer feliz. El de ayer contra Estudiantes podría haber sido el último partido de su carrera deportiva, pero las ‘vacaciones’ aún tendrán que esperar: ahora toca jugar las semifinales de la Liga Femenina Endesa.

Aunque todo el pabellón Príncipe Felipe acabó coreando su nombre, uno de los apoyos principales ayer lo tuvo Gimeno cerca del banquillo: sus padres habían venido desde Valencia para asistir al que -felizmente- no fue el último partido de su trayectoria. "Mis padres estaban detrás del banquillo. Cada vez que me giraba los veía y estaban los dos llorando todo el rato", comentó la jugadora después del choque en las cámaras de Teledeporte. Durante todo el encuentro se percibió la complicidad entre Gimeno y sus padres, que también fueron objeto de no pocas fotos por parte de los aficionados.

Gimeno firmó ayer 8 puntos en la remontada del Casademont frente al Estudiantes, pero su aportación -como también reconoció el entrenador Carlos Cantero- fue fundamental también cerrando el rebote. Además, sus mejores minutos llegaron en el último cuarto, cuando el Casademont tenía más dudas y Estudiantes casi lograba igualar la eliminatoria.

El abrazo de Vega Gimeno con su padre, tras obtener la clasifiación. José Miguel Marco

Gimeno, por la tensión del choque, tuvo incluso un rifirrafe en la cancha con Gracia Alonso de Armiño, jugadora exrojilla que ayer fue la mejor de las visitantes con 17 puntos. La cosa no pasó a mayores y, de hecho, tras el pitido final ambas se fundieron en un abrazo entre reproches y risas.

En la retransmisión de Teledeporte estaba como comentarista Ramón Jordana, que durante muchos años entrenó a Gimeno y que conoce bien a toda su familia. "Son unos padres que siempre apoyan, que nunca presionan, que han facilitado que Vega pudiera desarrollar una brillante carrera", dijo Jordana, poco antes de poder dedicarle unas palabras en directo: "Vega, espero que la decisión de dejarlo esté bien razonada porque lo vas a echar en falta", dijo el extécnico. "Me vas a hacer llorar", apenas pudo contestar la valenciana, que agradeció el cariño de la ‘marea roja’ y alabó la actitud del Estudiantes.

"Vaya partidito. Hay que dar la enhorabuena a Estudiantes por la eliminatoria que han hecho. En su casa nos pasaron por encima, fueron muy superiores, y menos mal que desde el principio en Zaragoza hemos salido muy serias. Ellas han vuelto al partido un par de veces, pero esta temporada no se podía acabar aquí hoy", resumió Gimeno, que ya espera rival en semifinales. Esta tarde se conocerá, aunque todas las papeletas las tiene el Valencia Basket que ya ganó de un punto el primer duelo de la ronda en San Sebastián.