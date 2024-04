Partido Casademont Zaragoza-Estudiantes, en directo

En 40 minutos el Casademont Zaragoza se juega el seguir vivo en la lucha por el título de liga o el acabar abruptamente la temporada. El equipo de Carlos Cantero tiene, además, no solo que ganar sino remontar los nueve puntos de desventaja que se trajo el pasado miércoles de Madrid.

Tras una temporada brillante, sin contar los éxitos de la Euroliga o la Copa de la Reina, el pabellón Príncipe Felipe contribuirá esta tarde a remar hacia una victoria que permita seguir disfrutando de jugadoras como Leo Fiebich o Vega Gimeno unos días más. El objetivo es pasar a semifinales y no caer en la primera ronda de 'play off' contra un equipo colegial, muy rocoso, que no podrá las cosas nada fáciles.