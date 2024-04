Carlos Cantero: "Tenemos la responsabilidad de contagiar a la grada"

Carlos Cantero ha pedido este viernes a sus jugadoras más concentración y más actitud para evitar que vuelva a pasar lo del miércoles en la cancha del Estudiantes. "Salimos al partido con la expectativa de ver cómo iba, a la espera de lo que fuera a pasar, quizá fue un exceso de confianza, no lo sé, pero hay que conseguir que eso no vuelva a suceder", ha apuntado el técnico rojillo, argumentando que "muchos de los errores que tuvimos, como las pérdidas, se arreglan cambiando la cara, la mentalidad y asumiendo la presión desde un punto de vista positivo".

Cantero es consciente de lo complicado de la cita de este sábado, pero también sabe que el grupo "en las buenas y en las malas nos hemos caracterizado por tener los pies en el suelo". "Nos hemos levantado muchas veces y no tengo dudas de que el equipo luchará por el objetivo", ha afirmado Cantero minutos antes de la sesión de entrenamiento. Que la ‘marea roja’ no fallará es algo que el técnico da por sentado, si bien añade que "es nuestra responsabilidad que el público nos anime: somos nosotros los que tenemos que contagiar a la grada y tirar del carro". "No hay que esperar a que el partido se caliente por el arbitraje o un golpe, tenemos que demostrar que vamos a luchar por el partido desde el inicio".

El Estudiantes ha avanzado que se guarda alguna «sorpresa táctica» para el parqué del Príncipe Felipe, que el Casademont tratará de contrarrestar con físico, responsabilidad individual y agresividad defensiva. "Ellas se distanciaron pero tampoco jugaron un partido perfecto: perdieron una ventaja de 19 puntos y luego de 23. Tuvieron sus momentos buenos y malos", ha dicho Cantero, al tiempo que explicaba que "no hay sistemas milagrosos", sino que se trata de aplicarlos con "intensidad, ocupando espacios, con el ‘timing correcto... Si lo haces con carácter y confianza, el rival falla y tú te creces". El míster no rechaza la etiqueta de favoritos, a pesar de los nueve puntos de desventaja, porque "hemos sido terceros de liga regular y también se crece cuando se asume esta presión".

La capitana Vega Gimeno, por su parte, colgó este viernes un vídeo en las redes sociales en el que decía: "Es una cita muy importante y (en alusión a la afición) con vosotros somos más fuertes, son sólo nueve puntos, con vosotros somos conciertes de que lo podemos conseguir. Nos merecemos estar en semis y vamos a lucharlo", insistió la jugadora que podría disputar este sábado el último partido de su carrera.