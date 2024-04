Muere el 'Monstruo' del culturismo, el portugués Marco Luis, a los 46 años

El famoso culturista portugués Marco Luis, más conocido en redes sociales como 'Monstruo', ha fallecido a los 46 años en Colonia (Alemania). La noticia la ha comunicado su pareja a través de una publicación en las redes sociales del deportista.

"Después de tanto mensajes puedo confirmar que Marco falleció esta mañana en Colonia, Alemania", relataba su mujer este lunes. A lo que añadía que el culturista se encontrada "en su "paraíso" haciendo lo que ama". En su mensaje no ha esclarecido las causas de su muerte.

Su mujer ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas: "Les agradezco de antemano todo el apoyo recibido, ha sido incansable. (...) Pido comprensión de todos en este momento difícil y por favor pido RESPETO".

Además, ha querido dejar claro que "puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie".

El deportista se dedicaba al fisioculturismo desde 2005 y se convirtió en toda una sensación en las redes sociales donde compartía sus cambios corporales, sus premios en diferentes concursos y sus entrenamientos con otros culturistas. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 25.000 seguidores que se han llenado con mensajes de condolencia.

En su cuenta contó parte de su historia personal y el cambio generado gracias al deporte: "Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte, pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané".

El fallecimiento de Marco Luis se une a una larga lista de culturista que han muerto a una corta edad debido a diversos procesos a los que someten su cuerpo para llegar a desarrollar de manera extrema los músculos.