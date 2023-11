Jesús Morelli, el culturista zaragozano de 56 años "más o menos"

Hasta hace unos pocos años no había tenido ningún contacto con el culturismo. ¿Cómo y por qué empezó en esto?Siempre he sido deportista, hago deportes de contacto desde joven. Con la pandemia, entrenaba con mi hija en el jardín de mi casa e hicimos unos vídeos que gustaron. Se pusieron en contacto conmigo desde una asociación de culturismo natural, AECM, para ver si quería competir. No pensaba que pudiera hacerlo, pero empecé a entrenar, cambié la alimentación, competí y gané. Ahí me entró el gusanillo.

Y siguió ganando…Gané el campeonato de España máster, lo he ganado cuatro veces desde 2020. Fui campeón del mundo en 2020, aunque fue más fácil porque con la pandemia mucha gente no viajó., luego fue subcampeón del mundo… Este año sexto, y en una prueba en la que se valora solo el torso, tercero del mundo.

Para rato se imaginaba hace cinco años que iba a estar metido en esta historia.Para nada. Veía a los culturistas y me parecía que aquello era exhibicionismo, una cosa extraña. Eso no me gustaba. Ahora veo que no es exhibicionismo. Tenemos que hacer mucho espejo porque nuestro trabajo se tiene que ver, tienes que tener un control corporal que se mejora posando, viendo tus errores y corrigiéndote. Cuando te miras al espejo no piensas ‘qué guapo y bonito soy’, solo corriges errores e intentas mejorar.

Jesús Morelli posa para Heraldo. José Miguel Marco

¿Qué te aporta?Mucho. Me da mucha tranquilidad. Es una manera de vivir. Como productos sanos, no bebo nada de alcohol, cuido mi cuerpo… El dominio del cuerpo me da un dominio de la mente, soy mucho más feliz que antes. Veo un problema e intento que me afecte lo menos posible, intento ayudar al prójimo desde mi tranquilidad.

Habla de alimentación. ¿Cómo es su dieta un día como hoy?Desayuno todos los días cinco huevos cocidos, 150 gramos de arroz cocido, un café, un puñado de arándanos, un plátano y hoy, como se acerca la Navidad, un polvorón.

¡Madre mía!Hago seis comidas al día. A mediodía como 300 gramos de patata con 150 de pollo; para comer, 300 gramos de arroz y dos hamburguesas, una de pollo y otra de ternera…

¡Eso hay que quemarlo!Tenemos el cuerpo acelerado, yo me doy cuenta que mi metabolismo va muy rápido. Hago mucho deporte, claro. Mi rutina es levantarme y hacer una hora de ‘cardio’. Luego desayuno y voy al gimnasio, entreno una hora y media y por la tarde hago artes marciales una hora y media. Es mucho, pero estoy jubilado de mi profesión, inspector de Policía, y puedo descansar, echar la siesta…

No es la vida habitual de un jubilado.Me gustaría decirle a la gente que la edad es un número. Mi cuerpo está perfecto, si uno se cuida y entrena, el tiempo pasa de otra manera, mucho más lento. Siempre he hecho deporte, pero ahora tengo mejor forma física que con 40 años.

¿Y ahora cuántos tiene?Vamos a poner que tengo 56 años. Más o menos (sonríe).

¿Y qué le dicen los jóvenes con los que entrena y compite?Cuando me ven, se asustan. En un campeonato de España. Un chaval de 23 años me miraba todo el rato, se giraba… Al final le pregunté que qué miraba, y me dijo que debía tener la edad de su padre. Acabó haciéndose una foto conmigo y mandándosela a su padre. Le dije que entrenara porque si no al año siguiente le iba a ganar.

¿Tiene miedo al deterioro del cuerpo, que tarde o temprano será inevitable?No tengo ningún miedo. Tengo el trabajo hecho. Quiero competir mucho ahora, porque mi tiempo de competir se está acortando. Pero el día que me tenga que retirar me retiraré y seguiré viviendo y entrenando como un culturista, porque es una manera de afrontar la vida.

¿Cómo se ve dentro de 10 o 15 años?Me veo entrenando a gente, no por el tema competitivo, que hay gente que me lo pide… Mi misión será ayudar a gente de más de 40 años que note que baja su estado físico y prepararlo para que en vez de cumplir, descumplan.