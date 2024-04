Teresa Prieto cumplió en su primera maratón de Zaragoza: "El cansancio se ha agudizado, pero he logrado hacer un buen tiempo"

Sabía que no iba a ser fácil y que tenía que perseverar. Intuía que a mitad de recorrido quizá le entraran las dudas o le fallaran las fuerzas, pero Teresa Prieto -que hoy ha corrido en Zaragoza su primera maratón- tenía el llegar a meta entre ceja y ceja. "Estoy muy -pero que muy- contenta de haber conseguido terminar la carrera", decía poco después de cruzar la línea de meta. No sólo ha terminado la maratón, sino que ha hecho un tiempazo: 3:21:03, lo que la ha convertido en primera en su categoría (máster 45) y quinta en la clasificación general de la prueba femenina.

"Me he sentido cómoda, a pesar del cansancio que se ha agudizado a partir del kilómetro 34", cuenta Prieto. Es entonces cuando muchos de los participantes sufren lo que se llama un 'muro' y es cuando comienzan a sufrir un desfallecimiento considerable. Los expertos explican que el 'muro del maratón' se produce porque el organismo cambia el sistema que se utiliza para obtener energía y, entonces, sobre todo si no se ha entrenado bien, las fuerzas parece que fallan.

El kilómetro 34 se correspondía en la prueba de hoy a la subida del paseo de Cuéllar y al discurrir posterior por los repechos de Torrero. Ha sido en este punto donde se han visto los rostros más desencajados y donde los corredores han tenido que hacer de la necesidad virtud para acabar la prueba.

Teresa Prieto, en el escenario, con la medalla que la acredita primera de su categoría. Heraldo.es

"En la línea de meta me esperaban mi hermana mi cuñado y una amiga, eso también me ha insuflado ánimos", dice Prieto, que no esconde que el éxito de su primer maratón tiene un nombre asociado: el de Nacho López, que ha hecho las veces de liebre. "Esto es un logro compartido sin mi amigo y entrenador hubiera sido imposible", asegura.

Tras el inmenso esfuerzo y la alegría de haber obtenido la medalla, Prieto seguía "de subidón", pero preparaba un plan de tarde para bajar pulsaciones: "Después de una ducha y un poco de gel refrescante en las piernas, comeremos paella y me dedicaré a descansar", decía al mediodía.

Prieto, de 48 años y gallega de nacimiento aunque vecina de San Juan de Mozarrifar, llevaba largo tiempo entrenando junto López en la parte física y también la psicológica porque "estas carreras siempre tienen un puntito de sufrimiento que hay que saber superar", decía días antes de tomar la salida. "El maratón es una carrera que se acaba la mitad con el cuerpo y la otra mitad con la mente y Teresa está preparada", auguraba López, que calculaba que podría cruzar la línea de meta en 4 horas y 50 minutos.

Finalmente ha sido mucho más veloz y ha dejado un 3 horas 21 minutos para quitarse el sombrero y plantearse, desde ya, nuevos retos. Aún con el cansancio en las piernas, la corredora -que hasta la fecha había participado en competiciones populares como la Carrera de la Mujer- decía tener muchas ganas de repetir la experiencia.