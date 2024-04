Siro López denuncia junto a Ibai Llanos un episodio de acoso sexual

Siro López vivió este martes el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City junto a Ibai Llanos y otros populares ‘streamers’. Sin embargo, no fue el resultado del encuentro (3-3) lo que ha desatado la última polémica en las redes sociales, sino unas durísimas afirmaciones que vertió el comunicador durante un instante en el que creía no estar en directo.

“Nacho Tellado también ha sufrido acoso sexual y va a ir a decirlo delante de un juez. El arquitecto, Nachito Tellado, va a ir delante de un juez a decir que ha sufrido acoso sexual”, afirma Siro López sin titubeos, dejando visiblemente perplejo a Ibai Llanos.

🚨No sé si sabia que le estaban grabando o no, pero lo que ha dicho Siro López en el canal de Ibai sobre Josep Pedrerol es muy grave. 👇🏻 pic.twitter.com/ww9uoiRfWU — Nenedenadie (@nenedenadie) April 10, 2024

Pero el duro mensaje del periodista no se quedó ahí. “No se puede ser más hijo de puta. ¿Entiendes ahora cuando yo dije que si eso se lo hace a un hijo mío le arranco la cabeza?”, cuestionó el gallego, al que le preguntaron si sabía que estaba en directo. “Pensaba que no estábamos en directo”, asegura segundos después.

Polémica con Josep Pedrerol

Estas afirmaciones se enmarcan dentro del fuerte enfrentamiento que Siro López mantiene con el periodista Josep Pedrerol, una situación que el gallego nunca ha ocultado.

El pasado mes de febrero ya arremetió en su canal de Twitch contra Pedrerol, donde aseguró que las "prácticas laborales" del periodista catalán eran denunciables. “Han salido algunas cosas para denunciar y hay algunas más que cuando salgan pueden ser motivo de cárcel", deslizó el sarriano, quien ahora triunfa con su canal de Twitch.

Siro López (Sarria, Lugo, 1956) es un popular comunicador que destaca por su notable presencia en numerosas tertulias deportivas, en los formatos más tradicionales (radio), pero desde hace ya varios meses en canales menos habituales para las generaciones más veteranas como Twitch.