Miguel Loureiro: "Tengo mucho cariño al Racing de Ferrol"

Miguel Loureiro, una de las piezas fijas en el esquema de Antonio Hidalgo, ha pasado reconocimiento en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol para tratar temas como su rol en la defensa o las impresiones con las que llega el grupo para enfrentarse al Racing de Ferrol (domingo, 21.00), equipo en el que fue protagonista durante la temporada 2021/22, y donde guarda buenos amigos.

Sobre el momento que atraviesa el equipo y la sensación que deja el empate frente al Leganés (0-0), el zaguero ha expuesto que "hay que ser conscientes de dónde venimos, y valorar el trabajo que estamos haciendo hasta ahora. Dentro del vestuario todos somos conscientes del rival al que nos enfrentamos el domingo pasado y, en ese sentido, valoramos muchísimo el trabajo que hicimos y las pocas oportunidades que nos generaron. Minimizamos muchísimo al rival y su balón parado, algo en lo que son muy fuertes, y supimos defenderlo increíble. Todas esas cosas suman al equipo para ganar en confianza y afrontar el siguiente partido con garantías".

Sobre la racha que está encadenando la SD Huesca, que ya acumula once partidos invicto, Loureiro ha advertido que "cuando te metes en una dinámica así y ves que pasan los fines de semana y el nivel competitivo del equipo sigue siendo tan alto, además de que se percibe desde fuera, es algo que nos refuerza muchísimo. Ello también hace que la gente crea más en nosotros porque nos ven como un equipo más fuerte, y lo mismo pasa con los rivales, que cada vez ven al Huesca como un equipo más difícil de contrarrestar, que pone las cosas muy complicadas al rival, y eso nos ayuda a la hora de afrontar los partidos, porque cada vez somos más difíciles".

Ex del Racing de Ferrol

Fue en la temporada 2021/22 cuando el futbolista vistió la elástica del club gallego, ubicado en su provincia de nacimiento (La Coruña). "Creo que tendré mucha gente en las gradas, empezando por la familia, que la mayor parte no puede verme durante el año, y estaban esperando este partido con muchas ganas. Para mí es un partido especial, y espero que haya mucha familia y amigos en las gradas, que disfrutemos de un gran partido y que ganemos".

El central ha asegurado que tiene "muy buen recuerdo de la temporada en el Racing de Ferrol". "Desde que llegué al club, la verdad es que hicimos un grupo muy bueno. Mucha gente nos conocíamos por haber coincidido antes en otros equipos, y la verdad que la química fue muy buena, con un vestuario espectacular, y nos salió una muy buena temporada que no pudimos terminar con el ascenso porque nos eliminó el Nàstic en el play-off. A pesar de ello, la verdad es que los recuerdos son muy buenos, tengo mucho cariño al club, a los compañeros y trabajadores que todavía siguen ahí, y me alegro mucho por cómo le están yendo las cosas al club y de que nos podamos enfrentar en el fútbol profesional".

Sobre la conversión que está experimentando en el Huesca a la posición de central, cuando ha sido el lateral derecho su lugar más habitual a lo largo de su carrera, el azulgrana ha confesado que "antes de los partidos" trata de visualizar lo que le va a tocar hacer dentro del campo. "Sé que en cada posición va a ser diferente el despliegue, y el lateral es una posición más especial porque, al tener a Gerard en el carril, yo siempre me quedo guardando un poco más el sitio".

Seguidamente, Loureiro ha reconocido que "no hay tanta diferencia entre las posiciones de central y lateral, pero es verdad que, con balón, especialmente cuando juego de central, trato de visualizar previamente cómo actuar para tener más tranquilidad y no precipitarme en muchas situaciones". En última instancia, el zaguero se ha definido de la siguiente manera: "Me considero un jugador muy intenso, y esa forma que tengo de vivir los partidos me lleva a acelerarme, por lo que hay veces que debo calmarme un poco más cuando tengo el balón en los pies para elegir mejor".