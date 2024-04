Javi García ficha por el Ciudad de Huelva para los 'play off' de la Leb Plata

El base zaragozano Javi García disputará el 'play off' de la Leb Plata en las filas del Ciudad de Huelva, que acaba de fichar al jugador de cara a la recta final de la temporada. García, procedente del Fibwi Palma, refuerza la plantilla del equipo andaluz tras la marcha de André Gordon por motivos personales.

Javi García, que rescindió su contrato con el Casademont el pasado mes de octubre, ha protagonizado muy buenas actuaciones en el Fibwi Palma, donde ha gozado de minutos y un buen acierto en el tiro exterior. No obstante, dado que su equipo no se ha clasificado para las eliminatorias de 'play off', el base ha decidido aceptar una oferta del equipo onubense para prolongar la temporada. García ha promediado en Leb Plata, hasta la fecha, 11,5 puntos por partido, 3,7 asistencias, 1,4 rebotes y 9,9 de valoración. Destaca su porcentaje en el triple, que ha crecido hasta el 36%, y ha sido elogiado también por su férrea defensa que, incluso, ha propiciado remontadas del equipo balear.

García, uno de los jugadores más queridos formados en el Príncipe Felipe (estuvo diez temporadas distintas categorías de Basket Zaragoza), llega con "un sólido bagaje en el baloncesto profesional y una destacada trayectoria internacional", indican los medios de Huelva. Recuerdan que el zaragozano, en el verano de 2019, alcanzó uno de los hitos más destacados de su carrera al conquistar el Europeo U-18 masculino junto con jugadores reconocidos como Usman Garuba y Santi Aldama. "Esta hazaña representó su segunda internacionalidad, tras haber disputado el Europeo U-16 en 2017", añaden.

En su última etapa en Zaragoza García no alcanzó el nivel esperado y dispuso de pocos minutos que no pudo aprovechar. La alta exigencia de la ACB y la competición europea hicieron que el base abandonara la orilla del Ebro para irse a Palma bajo la dirección de Ricardo Úriz. Ahora afronta un nuevo reto y es más que probable que debute ya con el Ciudad de Huelva el próximo sábado en el partido de octavos de final contra el CB Salou.