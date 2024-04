Real Zaragoza: perder y progresar

Fue cruel perder así. El gol de Dela en el ocaso de la tarde dejó sin premio al mejor Real Zaragoza de la etapa de Víctor Fernández, el que este sábado cayó en el campo del Levante. Yendo de menos a más, recuperándose de un golpe tempranero, desarrollando un segundo tiempo incluso notable por fútbol y ocasiones de gol, la derrota final solo debe preocupar en la tabla clasificatoria, algo, por cierto, para nada baladí. Sobre el césped, la evolución del colectivo se hizo ayer manifiesta. Solo se han sumado cuatro de los 12 puntos disputados con Víctor Fernández en el banquillo, pero el equipo desde luego ayer fue otro.

El encuentro en sí, sobre todo en su segunda mitad, enseñó un Zaragoza más ambicioso. Ese itinerario que arrancó con una derrota en casa ante el poderoso Espanyol (0-1), que continuó con un titubeante empate en Anduva ante el Mirandés (0-0) y que por fin cantó victoria en la efectiva tarde ante el Tenerife (3-1), ofreció ayer la mejor versión del mes con el nuevo-viejo entrenador. A Víctor le había gustado la segunda mitad ante el Espanyol, cuando en verdad los pericos se echaron atrás con un marcador favorable. Desde su atalaya del optimismo, también halló brotes verdes en el verde de Anduva, con un empate a nada que reflejó perfectamente lo acaecido en Miranda: nada. Con el Tenerife se ganó en un careo repleto de eficacia, marcando en un elevado porcentaje de los disparos y, sobre todo, en momentos cruciales, antes y después del descanso. Las concesiones atrás, sobre todo de Jair, fueron alarmantes.

Recapitulemos: una derrota ante un Espanyol que ganó cuando y como quiso, un puntito de nada en Miranda y un triunfo con acierto rematador y desacierto defensivo, siendo literalmente indultados por el Tenerife. En el feudo granota, afortunadamente, fue diferente. Aunque perdiera, fue mejor, mucho mejor, este Zaragoza respecto al de jornadas precedentes. En un partido que nació cruzado y acabó crucificado, el Zaragoza dio la cara siempre, desde el inicio hasta el final, con la tijera postrera de Jair detenida en la línea por Andrés Fernández. El conjunto aragonés se vino arriba tras un córner mal defendido en el que anotó Brugué, pero logró empatar por medio de Toni Moya, de disparo casi tan soberbio como el que otorgaría el triunfo al Levante ya cuando el partido agonizaba. La mejoría sobre todo se evidenció en la segunda mitad, con ocasiones de Jair, Bakis, Maikel Mesa, Adrián Liso... No se metió gol, no hubo acierto en este caso, pero ese Real Zaragoza timorato y contemplativo ha desaparecido.

Durante una amplia franja del encuentro estuvo más cerca el 1-2 que el 2-1, hecho irrebatible y consultable en el vídeo del partido. Negarlo, quedarse exclusivamente con el marcador final, constituiría un equívoco semejante a pensar que al Levante se le llama equipo granota porque vista de grana. No, al Levante se le llama equipo granota porque cuando jugaba en el viejo campo de Vallejo, muy cercano al curso del río Turia, se oía croar a las ranas. Y granota significa rana en valenciano. El Levante se trasladó hace décadas a Orriols, donde sigue jugando en el remozado campo de la calle de San Vicente de Paúl, pero el canto de la rana se quedó como alias definitivo: equipo granota.

Y el equipo de la ranas que croaban en el Turia nos ganó este sábado en Orriols con una señora taba de Dela, cuando el empate parecía lo más lógico una vez que no terminó en gol el disparo del renacuajo Adrián Liso. Sí, reitero, pudimos ganar. Y con eso nos quedamos al menos hoy. Quizá mañana nos entren otras cavilaciones cuando escrutemos la clasificación. He dicho quizá... Pero este sábado, desde luego, el Real Zaragoza no mereció perder y dibujó una progresión clara en el campo.