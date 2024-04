Antonio Hidalgo: "Jorge Pulido es la Sociedad Deportiva Huesca"

Dos días restan para que el Leganés, primer clasificado de la Segunda División, pise El Alcoraz (domingo, 14.00). Se encontrarán las dos mejores defensas de la categoría y dos de los equipos en mejor estado de forma. Instantes previos de dar comienzo el penúltimo entrenamiento preparatorio para dicho encuentro, Antonio Hidalgo compareció en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol.

El líder visita Huesca sin dos de sus principales pilares defensivos, Enric Franquesa, lateral izquierdo, y Nyom, lateral derecho. Así lo valoró el preparador azulgrana: "Es el Leganés, y tienen el potencial suficiente como para suplir esas bajas. Franquesa ha jugado todos los partidos, y Nyom es pieza capital para ellos pero, aunque son dos jugadores muy importantes, los suplirán con otros dos que seguramente lo harán bien".

Nuevo partido en El Alcoraz, y nueva oportunidad para sumar un triunfo delante de la afición, donde ya se acumulan tres victorias en los últimos cuatro partidos: "Valen lo mismo los puntos dentro que fuera de casa, pero cuando estás con los tuyos, haciéndoles disfrutar, sabiendo que están dispuestos a sufrir y empujándonos en cada instante, se nos hace más fácil".

Desde que comenzó la temporada, el cuadro de Antonio Hidalgo no ha sido capaz de superar la barrera de la decimocuarta plaza, pero este fin de semana tendrá la oportunidad de hacerlo: "Yo me lo tomo como una lucha diaria, ir a por el que tienes por encima, ir a buscarlo, no pensar en nada más que en el partido del domingo porque jugamos contra un rival muy peligroso, que tiene muchísimo potencial".

Otras de las cuestiones que tuvieron cabida en la rueda de prensa fueron la presencia -o no- de Samu Obeng en el partido del domingo y el próximo calendario que le espera a la SD Huesca. En primera instancia, el técnico zanjó las dudas respecto a la ausencia del delantero ghanés frente al Leganés: "No estará porque esta semana no se ha entrenado con el grupo", aseguró el técnico a razón de las molestias físicas que estaba sufriendo el ariete. Respecto a los siguientes encuentros, Hidalgo reconoció que "no" lo mira. "Solo pensamos en sumar de tres en el próximo partido. Lo que hay más adelante no nos sirve de nada".

El nombre de Jorge Pulido también acaparó su momento en la rueda de prensa. "Jorge es la Sociedad Deportiva Huesca. Todos los valores que uno quiere transmitir, los transmite Jorge Pulido por su importancia fuera y dentro del campo. Nos tenemos que fijar en esa tensión, porque las ha vivido de todos los colores, igual que la pasión que tiene, y todo lo que nos transmite es fundamental", aseveró el entrenador catalán, que continuó: "Es su séptima temporada aquí, y es admirable la ambición que tiene, porque la transmite al resto de sus compañeros, y desde aquí yo le invito a seguir empujando, a seguir yendo al límite a medida que cumple años, y él lo está haciendo". Fueron las palabras que el míster le dedicó al zaguero manchego, convertido en unos de los pilares azulgranas desde su llegada a la SD Huesca.

En vistas al duelo del domingo, y preguntado por lo que más le preocupa del conjunto de Borja Jiménez, Hidalgo respondió: "En esa parte alta de la clasificación hay equipos que te avasallan muchísimo, y el Leganés domina muchísimos registros del fútbol. Son muy sólidos, conceden muy poco, es muy difícil hacerles daño, y arriba tienen un talento brutal con futbolistas como Miguel de la fuente, Raba, Portillo, Juan Cruz en la banda derecha... La verdad que son jugadores definitivos que están casando entre sí, lo que hace que sea un equipo muy difícil de batir. Solo hay que ver donde están, y no es casualidad el lugar que ocupan".

Otra de las cuestiones que se abordaron es la de las charlas que el técnico y su staff mantienen con el resto de jugadores en los descansos de estos últimos partidos, a razón del destacado nivel y ritmo mostrado en las segundas partes: "Intentamos siempre dar algún matiz táctico para corregir aspectos de cara a la segunda parte, pero es una evidencia que cada partido dura del minuto 1 al 90, y en cada segundo debemos seguir con la tensión y la alerta máxima. Eso es lo que nos ha hecho ser un equipo muy sólido, que puede competir contra cualquiera".