Samuel Obeng sigue sin entrenarse a tres días de la visita del Leganés

La semana transcurre en la SD Huesca con una ilusión creciente conforme se acerca el encuentro por batir al líder de la Segunda División, el Leganés, el domingo en El Alcoraz (14.00, La Liga TV Hypermotion). La única preocupación reside en el estado físico de Samuel Obeng, que este jueves siguió trabajando al margen mientras sus compañeros se entrenaban sobre el césped del estadio azulgrana. Su ausencia por segunda semana consecutiva, ya que tampoco viajó a Albacete, volvería a estar cubierta por la situación de Elady Zorrilla como principal referencia ofensiva, mientras que Joaquín Muñoz y Hugo Vallejo se disputarán una plaza en el once.

Obeng, máximo anotador de lo que va de curso con seis goles, ha sufrido durante la temporada continuos problemas en el tobillo izquierdo que, sin embargo, no le han impedido alcanzar los 30 partidos. Los descansos programados, pues no participó en la Copa del Rey hasta la eliminatoria con el Rayo Vallecano, y sus contadas ausencias le han permitido seguir rindiendo hasta hace una semana, cuando su estado físico aconsejó que parase. El club no ha emitido parte médico, como es norma cuando se trata de lesiones de menor importancia.

Cedido por el Real Oviedo con opción de compra obligatoria si alcanza los diez goles y opcional si no lo hace, su destino será otro de los aspectos que la dirección deportiva deberá afrontar mano a mano con Antonio Hidalgo, con contrato en vigor el curso que viene en caso de permanencia.

El catalán ha encontrado con Elady una solución a los problemas ofensivos; el punta que llegó a préstamo del Tenerife en el mercado invernal acumula tres tantos en 634 minutos de juego con los azulgranas. Un gol cada 211 minutos. El promedio de Obeng con sus 2.008 minutos es de uno cada 334 minutos, con goles ganadores frente a Amorebieta en Lezama y Alcorcón en El Alcoraz. Hidalgo cuenta de nuevo con el juvenil Iker Gil y recuperará respecto al Belmonte a Jovanny Bolívar.