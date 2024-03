La fiesta del Casademont debe continuar

Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. Ya fue la Copa la Reina. Y volverá a ser, claro que volverá a ser. Apenas cuatro días después de conocer el sabor de la derrota, el Casademont regresa hoy (pabellón Príncipe Felipe, 20.00) ante el Araski a la Liga, torneo que también le suliveya y que además puede transportarle de nuevo a la anhelada Euroliga.

Resulta paradójico el revés sufrido en la final copera ante el Valencia (77-53). Lo de sufrido, sobraba... Porque en pocas ocasiones una derrota ha destilado un aroma tan fortalecedor. Perdimos, sí, pero a nadie escapa que el formato robusteció las posibilidades de los planteles más amplios, del Perfumerías Avenida y del Valencia. En cierto modo, ese factor sorpresa inherente a la Copa, esa bendita locura de ser capaz de ganarle al más terrible rival a un partido, ha desaparecido. Disputar tres partidos en menos de 48 horas supone jibarizar el factor campanada y elevar de forma sensible el factor fatiga.

Al Casademont le superó el Valencia, sí; pero ya le había condenado con anterioridad la fatiga. Sin tiempo suficiente ni para respirar ni para recuperar a las jugadoras tocadas, la victoria se inclinó del lado del plantel más largo, que desde luego era el Valencia pese a la lesión de Raquel Carrera. La campanada ya la había dado el Casademont con el repaso al Perfumerías en semifinales. Con más tiempo para descansar, igual la habría dado también ante el Valencia. He dicho igual...

Y ahora, con el breve paso del Domingo de Ramos al Jueves Santo, regresa el baloncesto en procesión liguera. Los puntos tienen el valor habitual más el valor añadido del careo entre el Valencia y el Perfumerías Avenida. Sí, los dos primeros juegan entre sí. Perogrullo asegura que es imposible que los dos ganen. Tiene razón Perogrullo: uno de los dos perderá. Ambos acumulan 21 victorias, por 19 del Casademont Zaragoza. Si ganamos, haremos sentir nuestro aliento en el cogote de uno de los dos cocos.

Igual Perfumerías Avenida que Valencia y Casademont persiguen clasificarse para la Euroliga. Uno de los escasos criterios concretos de la clasificación para el máximo torneo continental es que el campeón de la Copa de la Reina no tiene billete asegurado. Sí lo tuvo en el viaje del pasado curso, que se ganó a pulso el Casademont. Este año aún no se ha decidido si España disfrutará de tres plazas, aunque es probable que lo sea, ya que metió a dos equipos en cuartos de final (Perfumerías y Casademont; Valencia, no). Una plaza será para el campeón final de la liga. Otra, para el campeón de la liga regular. La tercera plaza, si la hubiera, y parece que la habrá, para el finalista de la liga. Al coincidir estos tres equipos en casi todas las probabilidades (al menos hasta antes de la disputa del ‘play off’), tienen todos altas opciones de acceder. Los derechos corresponderían después al campeón de Copa, al segundo clasificado de la liga regular y al tercer clasificado de la liga regular. Como ven, en todas las quinielas sigue apareciendo el trío dominante del baloncesto femenino español.

Además de hacer cábalas, el Casademont desea hacer canastas. La vida, el curro, la pasión, el baloncesto continúa para el colectivo que gestiona Carlos Cantero tras la derrota copera. Después de acabar exhaustas, las campeonas (por supuesto campeonas, pese al subcampeonato) se han tomado dos días de fiesta. Algunas jugadoras se han ido a desconectar hasta fuera de España. Ayer regresaron a Zaragoza para desarrollar el primer entrenamiento tras la final copera. Estaban exhaustas, pero no periclitadas. Avitualladas de energía tras el respiro, hoy se medirán con el Araski de Vitoria, equipo de potencial medio con la octava plaza que da acceso al ‘play off’ como reto. Hoy saltarán a la pista a dos victorias de la fase final, cota que ahora defiende ahora mismo el Ibaeta (IDK Euskotren) con 13 victorias. Con cinco jornadas por disputar hasta la clausura de la liga regular, la cita reúne importancia capital para las jugadoras de Madelén Urieta.

Cantero busca un partido como ante La Seu. Y yo también lo buscaría... (101-62). En serio, estamos dando por habitual lo que en casi todos los sitios es extraordinario. Deberíamos saberlo. Desde luego, lo sabe la Marea Roja, que acompañó a nuestras campeonas hasta Huelva. Y los que no les acompañaron, pero fueron a esperarlas al aeropuerto. También lo sabe, lo sabemos, los que nos mosqueamos al ver cómo nos condenaban con el formato chungo ese de los tres partidos en menos de 48 horas. Hoy, todos, iremos aplaudirles. Porque la fiesta debe continuar.