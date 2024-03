Carlos Cantero: "Buscamos un partido tranquilo, como con La Seu antes de la Copa"

No ha erosionado la moral la derrota copera sufrida ante el Valencia. Al contrario, parece tener un efecto revitalizador para un Casademont Zaragoza que sigue creyendo. Con apenas dos días de descanso después del palizón propio de disputar tres partidos en menos de 48 horas, Carlos Cantero repasó este miércoles el estado del equipo que gestiona antes de recibir este jueves al Araski de Vitoria. El técnico, desde el principio, limpió de su cabeza cualquier copa y subrayó la palabra liga. “Nuestra función es intentar aprovechar si les sale algún mal resultado a los dos primeros clasificados (Perfumerías Avenida y Valencia). Juegan entre ellas (este jueves). Nosotras miramos hacia arriba en la clasificación desde la tranquilidad del tercer puesto. Si los otras fallan, queremos meternos en los primeros puestos”, se arrancó Cantero.

Después de enfatizar que el equipo debe tener todos los sentidos en la liga, Cantero rebobinó hasta la Copa del Rey disputada en Huelva para avituallarse de más moral si cabe. “Salimos bien de Huelva. Quedó ese puntillo de tristeza. Pero, con el tiempo, valoras las cosas. Hay que darle el valor que tiene llegar dos años a una final de Copa. El equipo está fuerte. Queremos competir a nuestro nivel físico. Buscamos un partido tranquilo, como con La Seu antes de la copa. Queremos salir fuertes desde el principio, para llegar al ‘play off’ en la mejores condiciones posibles”, continuó.

Cantero también se analizó el encuentro que a las 18.00 de este jueves disputarán Valencia y Perfumerías Avenida. “Es más importante el partido de mañana para ellas que el partido de Copa de cara a lo que da derecho para jugar la Euroliga. Veo mejor a Valencia. Pero ya sabemos qué es ganar una Copa de la Reina. Eso muchas veces no de deja tiempo para descanso, entrenamiento, y te puede influir. Este hecho nivela las opciones. Es una oportunidad para Salamanca si aprovecha las celebraciones del rival. Hay que ir a colegios, ayuntamientos, celebraciones, cenas... Quizá el descanso no es el conveniente. El año pasado nos costó recuperar el nivel físico después de la Copa. El Valencia está un pasito por encima de todas a nivel físico”, reconoció.

También valoró la situación de Aleksa Gulbe, revalorizada después de la Copa de la Reina. “Gulbe ha dado un paso adelante, con un rol mayor que el que tuvo en Salamanca. Ha tenido partidos muy buenos y otras actuaciones discretas. Tiene 22 años. Por su físico o forma de jugar parece que tiene más. Es una jugadora muy joven y con calidad. Todavía no hay llegado a su mejor momento en su carrera. La quedan cinco años para ese momento. Me gustaría contar con ella al año que viene. Mi función es aconsejarle. Me gustaría contar con ella al año que viene”, reiteró.

Ante todo, Cantero demanda concentración ante la cita con el Araski. “Ha habido descanso después de la copa, tres partidos seguidos. La mentalidad de ser la adecuada. Los equipos rivales también se juegan el ‘play off’ o salir del descenso. Nosotros queremos aprovechar los errores de Salamanca o Valencia”, insistió. La consideración final no es la menos importante: el agradecimiento al público, esa Marea Roja que navega por España y que al año próximo quiere regresar a la mejor competición continental. “Vendrá gente que no vino a Huelva y se merecen que demos la mejor cara. Agradecemos muchísimo el apoyo del público. Afortunadamente, le dimos la oportunidad de ver tres partidos. Esa opción, vivir la fiesta. Las lágrimas de Vega reflejan que el equipo dio el máximo. Mucha gente que no vino, pero sí vino al aeropuerto, vendrá mañana (este jueves) a respaldarnos. Queremos darle las gracias por todo, por estar antes de los entrenamientos, en los partidos, por todo”, concluyó Carlos Cantero.