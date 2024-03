La hazaña de Paco Domínguez, de 96 años, que nada 800 metros en 25 minutos

El nadador Paco Domínguez, de 96 años, dijo este domingo, tras participar en la prueba de 800 metros libre de los Campeonatos de España de la categoría Master en Oviedo, que "sólo" con tirarse al agua ya consigue un récord.

Domínguez, plusmarquista europeo de 100, 200 y 400 metros libre, completó los 800 metros con un tiempo de 25:47.26, jaleado por sus compañeros y el público, que no dejaron de animarle con gritos de "Paco, Paco".

Domínguez, que cumplirá 97 años en noviembre y milita en el Club Master Madrid, explicó que se siente "mejor" nadando después de recorrer 200 o 300 metros.

"Empecé a nadar con casi 70 años, he hecho como los toreros, que al dejar de trabajar me corté la coleta y me planteé qué hacer, así que sabía flotar y en Venezuela tenía un amigo que era monitor de natación y le dije que me gustaría aprender", relató.

Domínguez, que recibió así "las primeras lecciones sobre cómo respirar y combinarlo con el braceo", es aficionado a las distancias de fondo, entre las que incluye su participación en pruebas como la primera travesía a nado en la confluencia del Orinoco y el Caroní, de 3.500 metros.

Con una discapacidad del 65 por ciento, señaló que la clave de su vital estado de forma se basa en "tener una mente positiva", que atribuye a un viaje que hizo la India, donde experimentó un "giro de 180 grados" y le cambió la "manera de vivir" porque "vivir lo hace todo el mundo, pero hay que saber hacerlo con positividad y dejar el estrés para otro".

Nacido en Vigo en 1927, emigró a Venezuela en 1957 y regresó a España en 1992 por "circunstancias", ya que pensaba que nunca volvería, lo que atribuye al destino porque así se explica todo lo que le ha ocurrido en la vida.

Paco Domínguez se entrena cada día en piscina durante casi una hora, vive solo, hace su comida, gestiona sus viajes y confiesa ser un hombre "feliz" a sus años. "No tengo problemas, físicamente ya veis cómo estoy", dijo ante la presencia de un buen de participantes en los Campeonatos Master.

"Problemas tenemos todos, tengo los achaques de la vejez, no poseo la vista y el oído que tienen los jóvenes", destacó el veterano nadador, con una bufanda de Venezuela al cuello, su amuleto en cada competición, en gratitud a ese país, al que asegura que le debe lo que es.