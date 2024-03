Teresa Perales: "París marcará un antes y un después para los paralímpicos"

El Gobierno equiparará los premios económicos por medalla de los deportistas olímpicos y paralímpicos en París 2024. Este es un avance histórico. Una medida pionera, que fue anunciada el pasado jueves por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y que satisface una vieja reivindicación.

El incremento de los premios conseguidos por medalla era reclamado desde hace tiempo por el Comité Paralímpico Español (CPE), que se consideraba agraviado con respecto al Comité Olímpico Español (COE).

"Este nuevo paso es un ejemplo más de la apuesta firme de este Gobierno por la igualdad de oportunidades, la integración y la promoción del deporte practicado por personas con discapacidad", destacó la ministra en la Comisión de Educación del Senado. "Es una decisión muy significativa que va a marcar la historia olímpica y paralímpica de nuestro país", aventuró la aragonesa Alegría.

"Es lo justo", se congratuló el CPE a través de sus redes sociales tras conocer la decisión del Gobierno, coincidiendo con la opinión que la paralímpica más laureada de todos los tiempos, la también aragonesa Teresa Perales, traslada a HERALDO desde Madrid, donde se prepara para esa Olimpiada de París que "marcará un antes y un después".

“Llevábamos mucho tiempo peleando por esto. La última vez que me reuní con Pilar -por Alegría- le dije que, si alguien podía hacerlo, era ella. Es importantísimo para el deporte español”, explica la nadadora zaragozana, “feliz” por este progreso, que es la “guinda” de otros pasos que ya se habían dado.

Ya en los Juegos de Tokio, por primera vez, los premios de las medallas para los deportistas paralímpicos fueron cofinanciados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y por el Comité Paralímpico, a fin de mejorar la cuantía. Los ganadores de medalla de oro fueron recompensados con 94.000 euros en categoría individual, los de plata con 48.000 y los de bronce con 30.000, mientras que en el caso de los paralímpicos, ya con la confinanciación gubernamental, el oro aumentó hasta los 70.000 euros, la plata a 35.000 y el bronce a 21.000.

Ahora, las cantidades serán idénticas. Lo que, según Perales, es especialmente “emotivo” para los paralímpicos -como ella- que vienen de épocas en las que prácticamente no había ayudas y se veían obligados a buscarse la vida para entrenar y mantenerse en la élite.

“Cuando empecé, yo me paga todo. Por suerte, esto ha fue cambiando. Si no, hubiese sido imposible poder prepararme para el máximo nivel. Hay que tener en cuenta que hago muchos viajes a Madrid, que sin becas no sería posible que me concentrase en la residencia Joaquín Blume. Por eso me alegra mucho que cada vez se vaya mejorando en este sentido”, añade Teresa, en un año que no está siendo fácil para ella.

La pérdida de la movilidad de un brazo le ha obligado a “aprender a nadar de nuevo”. Está siendo una etapa de muchos cambios para ella, con la mirada puesta en París, en los que serán -se dice pronto-. sus séptimos Juegos. “Sin darnos cuenta, estaremos allí. Por eso hay que darlo todo hasta que llegue la fecha”, concluye antes de iniciar una sesión de piscina en ese Centro de Alto Rendimiento de la capital de España.