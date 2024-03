Álex Rins: "Tengo menos dolor sobre la moto que caminando"

¿Cómo ha empezado el Mundial para Álex Rins?

Hicimos la primera carrera en Qatar y fue un fin de semana muy intenso, con muchas pruebas, todo nuevo para mí con el cambio de equipo. Aunque habíamos hecho algún test, no habíamos tenido un fin de semana de carreras con Yamaha y nos sirvió para coger muchísima información. Fue un fin de semana intenso. Se vio que sufrimos a la hora de ser competitivos y estar en el top con los demás, pero sabemos cuáles son los puntos a mejorar, solo queda ir probando las cosas nuevas que nos van trayendo y a ver si podemos dar ese saltito que necesitamos para estar con los demás.

¿En qué consisten esos cambios que necesitan para ser más competitivos?

Actualmente nos falta mejorar bastante la aerodinámica de la moto. Tenemos una moto que corre mucho en recta, pero en curva necesitamos más efecto suelo para poder pasar por las curvas rápido. Ahí es donde sufrimos, donde vemos que los demás pueden hacer las curvas unos 6 kilómetros por hora más rápido. Necesitamos más estabilidad en la curva para hacerla rápido. También hay que mejorar la electrónica de la moto… pequeñas cosas que las pones todas en un saco y hay bastantes segundos de diferencia.

¿Cómo se siente encima de la moto?

La verdad es que me siento bien, las sensaciones son buenas. Obviamente estoy en un proceso de adaptación. Hace dos años estaba con una moto, el año pasado con otra, este año con Yamaha… Hay que adaptarse a la forma de trabajar del equipo y viceversa, ellos adaptarse a la forma en la que trabajo yo. En Qatar destrozamos el neumático delantero porque la puesta a punto aún no era la mejor.

¿Cómo se encuentra físicamente, tras las lesiones del final de la temporada pasada?

Sufrimos mucho el año pasado con la lesión. Me ha costado recuperarme, pero encima de la moto ya no siento nada, no tengo dolor, estoy al cien por cien. Siento más cuando voy caminando que encima de la moto.

¿Mejor en moto que andando?

Siempre, siempre es mejor el gas.

¿Cómo le afectó mentalmente verse con problemas físicos?

Es muy duro mentalmente, pero he estado trabajando con mi psicóloga deportiva y me ha ayudado mucho para verlo desde otro punto de vista. Me perdí diez o doce carreras, estaba en casa agobiado, en el sofá, sin poderme mover, con mucho dolor… Es un ejercicio importante.

En esos momentos uno se da cuenta de lo importante que es la cabeza para un deportista.

Es muy importante. Yo intento trabajar todo, en el gimnasio y en la parte de la cabeza para estar alineado al máximo, poder rendir y dar lo mejor.

¿Cómo fue la llegada a Yamaha?

Estoy muy contento de haber firmado con ellos, es un equipo con muchísima experiencia y me dieron la oportunidad de estar con ellos y no lo pudimos dejar pasar. Es un equipo oficial, el año pasado estaba en un equipo satélite y allí los recursos son diferentes. Me atrajo la posibilidad de desarrollar una moto.

Viendo este inicio, ¿cuál cree que es su sitio en el Mundial?

Ahora mismo lo importante es mejorar la moto, evolucionar la Yamaha. Estamos un poquito lejos de los líderes, tenemos que mejorar estos aspectos para ser más competitivos y luchar por victorias.

¿Cómo ha visto a sus competidores?

Será un poco parecido al año pasado. Dominio de por Bagnaia, Martín, con las Ducati, las KTM que también funcionan bien...

Tiene un hijo pequeño, ¿influye la paternidad a la hora de ponerse a 300 kilómetros por hora?

No influye, no. Cuando estás encima de la moto te olvidas de todo, requiere mucha concentración y no puedes pensar en otra cosa.

¿Le mete a su hijo el vicio de la moto?

Que haga lo que a él le guste. Ahora mismo le encantan las motos, le encantan los coches… Es una pasada, porque cuando llegas a casa después de un día difícil te saca una sonrisa de oreja a oreja.