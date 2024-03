Álvaro Fernández: "Creo en mis posibilidades de ir convocado con la Selección"

Es el portero de moda en Segunda División y uno de los grandes culpables de los números que está alcanzando la SD Huesca este curso, que arroja los séptimos mejores registros de Europa en cuanto a goles recibidos. Las 15 porterías a cero en 31 partidos o los siete encuentros que acumula Álvaro Fernández sin recibir gol son algunas de las cifras de récord de una temporada que seguro quedará para el recuerdo en la retina del riojano, que se está ganando a pulso el billete hacia el fútbol continental de élite.

¿Dónde está el secreto para alcanzar esos dígitos?

El Huesca defiende muy bien gracias al esfuerzo de todo el equipo, en general. No porque los defensas y yo lo estemos haciendo muy bien, que también, sino porque nuestros delanteros presionan bien, los mediocentros hacen buenas ayudas... Luego, sí que es verdad que todo el equipo ha llegado a este último tramo de la temporada a un nivel muy alto, y yo estoy parando lo que me llega, aunque apenas nos generen ocasiones. Todo eso es lo que está haciendo que acumulemos tantos encuentros sin encajar, y lo que queremos es alargarlo lo máximo posible para intentar batir el récord de porterías a cero que tiene el Huesca de hace dos temporadas, algo que también sería muy beneficioso para el equipo.

¿Está pendiente de las cifras o se mantiene al margen?

Sinceramente, me gusta estar pendiente porque no me genera estrés, sino todo lo contrario. Crea una pequeña presión en mí que sé digerir muy bien y me resulta positiva. Siempre he querido ser el mejor, batir récords... Ya conseguí superar el que tenía Doblas de la mayor racha de minutos consecutivos sin recibir gol, y ahora quiero batir el de las 17 porterías a cero que tiene Andrés Fernández. La verdad que esas cosas también me ayudan a motivarme todavía más.

¿Está siendo su mejor temporada como portero profesional?

Sí, seguro. Venía de dos años irregulares, donde no estaba consiguiendo acumular una gran cantidad de partidos, pero este año sí que lo estoy haciendo. Ya son 31 seguidos de Liga a un nivel muy bueno, yendo de menos a más durante el curso, y me queda la recta final donde espero jugar todos los partidos que quedan para seguir subiendo el nivel y acabar con mejores sensaciones.

¿En qué facetas concretas ha mejorado bajo palos?

Lo que más he mejorado ha sido el juego aéreo, sin ninguna duda. Hace dos o tres años sí que tenía más problemas a la hora de atajar los balones altos o decidir cuando salir, pero ahora son cosas que tengo mucho más claras. Los balones los cojo en el punto más alto, la toma de decisiones es más acertada, en el gimnasio estoy haciendo muchos trabajos de explosividad y de salto para ganar impulso en mis piernas, y eso me está ayudando a evolucionar.

¿Se ve el año que viene en alguna primera Liga a nivel europeo?

Te mentiría si te dijese que no. Siempre he dicho que mi objetivo es competir al más alto nivel. Estoy ofreciendo cualidades para poder jugar la próxima temporada en Primera División, además de que termino contrato este junio. No puedo mentirme a mí mismo, y lo que siempre he querido es ser el mejor al máximo nivel, y para eso hay que jugar en Primera. Si sigo a este nivel voy a estar más cerca de ello, pero lo primero es acabar lo mejor posible la temporada, tanto personal como grupalmente.

¿Confía en una llamada por parte de la Selección?

Siempre he creído en mis posibilidades para ser convocado por Luis de la Fuente. Evidentemente, ahora está muy complicado porque estoy jugado en Segunda División, pero sé que es algo que puedo conseguir porque me conozco mucho a mí mismo y a los tres porteros que están ahora, y sé que tengo un nivel parecido. Que estoy jugando en otra categoría, sí, pero que a mi máximo nivel puedo dar el rendimiento que están dando ellos, también.

Una temporada distinta en todo respecto a aquella del 2019/20, cuando llegó a la SD Huesca.

Es cierto. También es verdad que, hace cuatro años, a nivel de grupo se nos dio mucho mejor. Acabamos ascendiendo. Luego, personalmente, este curso está siendo mucho más positivo. La temporada en la Premier League y en la Liga y me ayudaron a aprender, madurar y visualizar mejor cada una de las acciones.

Después de sus dos primeros años en Huesca, ¿qué le ha enseñado su paso por el Brentford y el Espanyol?

El primer año en Huesca, cuando conseguimos el ascenso, fue del que más aprendí. Las temporadas en el Brentford y Espanyol, que fueron más inestables, me fortalecieron muchísimo mentalmente porque recibí muchas críticas, pero supe asumirlas como futbolista profesional que soy.

¿No se le caían los anillos cuando volvió a Segunda División?

No tuve ningún problema en aquel regreso a la SD Huesca. Es un dicho, pero lo considero muy real, y es que hay veces que hace falta dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, y el claro ejemplo son las experiencias con el Brentford y Espanyol, donde aprendí muchísimo. Quedándome un año de contrato aquí, decidí que lo mejor era volver e intentar luchar por la regularidad y dar mi máximo nivel.

El equipo está demostrando volver a sentirse cómodo en El Alcoraz.

Creo que se han dado tres problemas vertebrales. Primero, no tuvimos buenos resultados a principio de la temporada en El Alcoraz; segundo, parte de la afición estaba más pendiente de lo extradeportivo que de los resultados; y tercero, que la gente estaba más desanimada y quizás venía menos cantidad de gente que la que debería. Lo importante es que tanto la afición, como los jugadores y el club vayamos de la mano para empezar a ganar más partidos en El Alcoraz.

Desde dentro, ¿qué cree que ha podido cambiar en el grupo en los últimos dos meses?

Fue con la llegada de Antonio Hidalgo cuando cambiaron más las cosas. Lo que ocurrió es que mucha gente pasó de tener una nube negra en la cabeza a ver el sol. Llegaron ideas más claras para ciertos jugadores, el nivel incrementó y, ahora, desde que hemos encadenado esta racha, la gente ha ido cogiendo confianza. El resto de equipos también se ha dado cuenta de eso, y ahora somos mucho más respetados tanto como equipo como a nivel individual, y eso es algo que da muchísima confianza y energía.

Otro que tiene su cuota de culpa es Adrián Mallén, preparador de porteros.

A parte de ser mi entrenador de porteros y un maestro, lo considero un amigo fuera del campo de fútbol, salvando las distancias por el máximo respeto que le tengo como entrenador. Él es el que me ha inculcado todo desde que llegué al Huesca y el entrenador que me ha marcado las directrices a seguir. Tiene una idea concreta para actuar ante cada jugada que, cuando llegué a Huesca, la valoré y vi que era la correcta. Desde que estoy con él, el cambio que he dado como portero ha sido brutal, y le debo todo lo que ha hecho por mí.

Está a mitad camino del mayor récord de imbatibilidad del fútbol español que, precisamente, lo ostenta el meta del Burgos con 1.293 minutos.

Todo lo que sea ponerme metas a corto y medio plazo, encantando. El récord de Caro, que estuvo doce o trece partidos sin recibir gol, es muy complicado de alcanzar, pero la dinámica de victorias, las porterías a cero y las situaciones en las que nos está acompañado la suerte nos invitan a pensar que sí se puede superar. Conociendo la extrema complejidad que tiene, batir esa marca ya sería la guinda del pastel.

¿Cómo valora la venta del club?

Como uno de los capitanes de equipo, me gustaría que el comprador fuera una persona que viniera para ofrecer viabilidad y para mirar por el bien del club a corto, medio y largo plazo, además de garantizar una solvencia y estabilidad a los jugadores, empleados y afición. Luego, espero que las personas que quieran vender sus acciones se las vendan a alguien que esté cualificado para el cargo y con ganas de mejorar la situación del club.

¿Cómo le gusta que le recordaran en Huesca?

Sobre todo, como un portero que se ha dejado absolutamente todo por el bien del club. Aunque haya gente que no pueda entender las veces que salí cedido, que lo respeto, quiero que se queden con que, en las tres temporadas que he estado aquí, solo he pensado en lo mejor para el equipo, intentándome dejar todo por este escudo. Todos los futbolistas tenemos objetivos personales y, cuando lo manifiesto, parece que estoy dejando de lado al club. Para nada. La gente que me conoce sabe que trabajo siempre con la mente puesta en los objetivos del equipo, pero también tengo mis metas individuales que me ayudan a ser mejor futbolista.

Un mensaje para la afición.

Decirles que seguimos necesitándoles este domingo contra el Burgos porque, aunque estamos metidos en esta racha positiva, queremos llegar cuanto antes a los 40 puntos. Pedirles que vengan a los seis partidos que nos quedan en casa, que sigan apoyando al equipo como lo están haciendo, y que los cánticos referidos a la directiva los guarden para final de temporada cuando se haya conseguido el objetivo, y no ahora que estamos en la pelea.