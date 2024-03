La SD Huesca sumará a la convocatoria de este sábado nuevos efectivos

Todo parece que Javi Mier y Joaquín Muñoz regresarán a una convocatoria este fin de semana. El mediocentro se encontraba recuperándose de una luxación que sufrió en el hombro derecho hace un mes y medio, mientras que el extremo trataba de dejar atrás una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, catalogada de grado 2b. Ambos futbolistas volvieron a ejercitarse con el grupo la semana pasada, pero no llegaron a tiempo para viajar con el resto de la expedición a Tenerife. Ahora, parece que los dos estarán disponibles el domingo frente al Burgos.

El ovetense no disputa minutos desde el 21 de enero, cuando el Eibar asaltó El Alcoraz (2-3). Desde entonces, ocho partidos en los que no ha participado: ante el Villarreal B y Alcorcón, cuando no jugó ni un minuto por decisión técnica, y frente al Eldense, Amorebieta, Mirandés, Espanyol, Andorra y Tenerife, desconvocado por la luxación. Por parte del malagueño, sus últimos minutos los disputó el 18 de febrero frente al Amorebieta (0-0), cuando jugó algo más de media hora. Desde entonces, cuatro compromisos en los que no ha sido convocado a causa de su lesión.

Dos piezas más que regresan para sumar a un equipo que atraviesa la mejor racha de todo el curso. El objetivo es que Antonio Hidalgo pueda contar con ambos futbolistas para el choque de este domingo en El Alcoraz (16.15), cuando la SD Huesca reciba a un Burgos enrachado que se sitúa sexto, ocupando la última plaza que da acceso al 'play off'. El cuadro burgalés, dirigido por Jon Pérez, acumula tres victorias en los últimos cuatro enfrentamientos.

Uno de los logros incuestionables obra del técnico catalán ha sido el de conseguir que el equipo contagie al resto de bloque los síntomas de personalidad que anidaban particularmente en la defensa, sin importar el rival y el lugar. Hace tiempo que no se veía en El Alcoraz un conjunto con tanta personalidad y que apostara tan claramente por una idea, dejando de lado otros modelos de juego que, conociendo a los jugadores de los que Hidalgo dispone, seguramente no serían tan útiles como la apuesta actual. Mínimas concesiones en defensa y líneas cerradas para contener las acometidas del rival y reducir sus opciones con balón.

Conceptos ya implementados en los últimos partidos de la SD Huesca, donde los rivales, prácticamente, no han podido disfrutar de claras ocasiones de gol. Por supuesto que también llegarán partidos en los que salga la cruz, pero es entonces cuando se deberá seguir confiando firmemente en el proceso de metamorfosis que se está llevando a cabo.