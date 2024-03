El Gobierno de Aragón honra a los campeones de España de la Copa Regiones UEFA

Un millón trescientos mil aragoneses entre más de 48 millones habitantes. Apenas el 2,7 por ciento de la población de España. Poquicos, pero eso sí, los mejores. Entre otras razones, porque la mejor fue su selección de fútbol en la Copa Regiones UEFA, que el pasado domingo se adjudicó contra todo pronóstico el título nacional. No solo eso. Además, Aragón representará a España en la competición europea que se ventilará el próximo curso. No es exaltación gratuita de lo propio, no es chovinismo ni nada que se le asemeje: es fútbol. Y sí, somos los mejores.

Y como los mejores fueron homenajeados este marte en la sede del Gobierno de Aragón. Esta maravillosa mixtura de currantes y de estudiantes, futbolistas aficionados, pero futbolistas con mayúsculas, futbolistas de verdad, fueron honrados por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un acto repleto de cariño al que también asistieron la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, y la directora general del Deporte de Aragón, Cristina García. Fue el mismo Azcón quien recibió a los campeones, que entraron en los jardines del edificio Pignatelli con el mismo autobús por el que se han paseado por los campos de España. Descendió del ómnibus primero el capitán, Karol Losín, sosteniendo la Copa. Después, el seleccionador, Richi Civera. Óscar Fle, expresidente de la Federación Aragonesa y ahora presidente de la comisión gestora, precedía al grupo de campeones.

Azcón no ahorró elogios para aquilatar la gesta. "Estamos ante un éxito sin precedentes. Necesitamos buenas noticias del fútbol. Ya que no nos las dan nuestros equipos, nos las da nuestra selección. Estamos orgullosos de vosotros y queremos felicitaros desde el Gobierno de Aragón. Además, este título nos abre la puerta a Europa. Somos los mejores de una potencia futbolística como España y estoy convencido de que lo vamos a hacer fenomenal en Europa. El mensaje no es de enhorabuena, de orgullo de aragonés, sino la ambición de poder ser campeones de Europa. Las victorias siempre tienen mérito, pero esta más porque, además de vuestra pasión por el fútbol, estudiáis o trabajáis. Gracias por vuestro sacrificio. Por eso estamos tan orgullosos de vosotros. Siempre que hay un ejemplo de esfuerzo, merece el reconocimiento de las instituciones. Por eso lo celebramos aquí", celebró Azcón.

También habló el capitán. "Quiero felicitar a mis compañeros, a los federativos y a nuestro cuerpo técnico. Hemos juntado un gran grupo de jugadores. Desde el primer día, nos han hecho creer que esto era posible. ¡Viva Aragón!", gritó Karol Losín, de origen polaco, pero más aragonés que el escudo del árbol de Sobrarbe que le entregó Azcón a Fle. El que sigue siendo el máximo mandatario del fútbol aragonés también manifestó su alegría y orgullo. "Se trata de un éxito muy importante. Es dificilísimo lo que han conseguido. Un equipo técnico y federativo han permitido hacer un conjunto tan competitivo", subrayó Fle.

La historia de este equipo nació en agosto pasado. Emilio Gracia, vicepresidente de la Federación Aragonesa y responsable de las selecciones, llamó a Richi Civera para que se hiciera cargo de la selección. La conversación apenas duró un minuto. Sí claro y alto. Ya se sabe que todo lo que necesita muchas palabras para explicarlo suele ser humo... Civera es profesor de Educación Física y director del colegio El Espartidero, en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza. Jugó a fútbol en el Santo Domingo de Silos, donde Javier Garcés le enseñó algo esencial: a esto del pelotón no se viene a poner excusas, sino a ofrecer soluciones. Y soluciones ha ofrecido. Con un equipo de fútbol, ha conseguido vertebrar Aragón: tres jugadores de Cuarte (Roberto Pérez, Luis Pinto y el goleador Isaac Boudaoud), tres de Fraga (el porterazo Marc Puigvert, el cerebro Álvaro Novials y el artillero César Sanagustín), tres de Tamarite de Litera (Pol Cervera, David Sales y David Varilla), tres de Ejea de los Caballeros (Yzán Acín, Ismael Fadel y Alejandro Puri), dos del Ebro (Víctor Chárlez y Héctor Espiérrez), uno del Calamocha (Nilton Gomes), otro del Caspe (Karol Losín), otro más del Épila (Rodrigo Tapia) y otro del Fuentes (Marcos Briz).

Además de Civera, su segundo, Míchel Larraga. Y el preparador físico, Mario Rodríguez, que se incorporó entrado el curso tras cesar en el Borja Óscar Tiberio. Y nuestros campeones. Estos estudiantes que han dejado horas de estudio, estos currantes que han llegado a gastar días de vacaciones para viajar y ganar con todas de la ley a Canarias, Andalucía, Madrid y Galicia. Lo dicho, somos poquicos, pero once contra once... los mejores.