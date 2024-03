Jorge Pulido: "Deportivamente, está siendo una de mis temporadas más duras"

Uno de los pesos pesados del conjunto azulgrana, Jorge Pulido, analizó en la sala de prensa de la Base Aragonesa temas como la positiva dinámica que está sabiendo consolidar el equipo, la culpa que tiene en ello Antonio Hidalgo o su papel como capitán dentro y fuera del terreno de juego.

"Hemos llegado al final de temporada en el mejor momento de forma posible, y esa es muy buena señal", expuso el líder de un equipo que atraviesa su mejor momento del curso. "Si nos dicen que íbamos a estar así hace un tiempo, todos lo hubiésemos firmado. Sabiendo como es la Segunda División, ahora toca no relajarse y seguir yendo al límite. Eso es lo que nos ha llevado a la situación actual", aseveró el zaguero.

Respecto al próximo compromiso, el encuentro frente al Burgos en El Alcoraz (domingo, 16.15), el capitán advirtió que "será un partido muy complicado, pero ojalá se pueda ganar y dar una alegría a todo el mundo. En cada partido puedes ganar o perder, pero yo veo el compromiso de cada uno y me da gusto. A la larga, la Liga te pone donde te mereces. Si estamos a siete puntos del descenso, es por algo, y si hemos sufrido en los meses pasados, por algo sería también".

Al hilo, el central narró la siguiente anécdota: "Una vez se me rompió el móvil, y me quedé tres días sin Twitter. Yo pensaba que la aplicación no se trataba de algo perjudicial para mí, pero sí que me hacía mal. Al final, haces un partido malo y eso va a generar comentarios de la prensa y de la sociedad que van a apuntar a que todo era malo en la situación en la que estábamos, y si te metes esas cosas en la cabeza, te afectan. Pasó eso y aproveché para quitarme el Twitter del móvil, y creo que me ha hecho bien".

Con esta historia, el capitán azulgrana quiso explicar que "cuando estás en una situación complicada, tienes que intentar abstraerte de lo perjudicial y tratar de mejorar personalmente. Todos hemos estado pasando una época muy complicada en esta SD Huesca en cuanto a entidad y resultados, y no han sido años fáciles. A pesar de ello, nos han servido para darnos cuenta de donde estamos y que, si no estamos unidos, no hay futuro en este club. No hay mal que por bien no venga".

En otro orden, Pulido manifestó que "en Segunda, los partidos son muy tácticos, y hace falta estar defensivamente muy fuerte si quieres sacar resultados. La clave de esta mejoría ha venido por ahí". El capitán también habló de su perspectiva dentro y fuera del campo: "Cuando estás dentro del campo te das cuenta de todo lo que pasa, pero cuando ves el partido desde casa, como me pasó frente el Espanyol porque estaba sancionado, y ves a ocho o nueve tíos bajar a defender y corriendo a tope hasta el último minuto, me hace pensar que las porterías a cero que llevamos no son casualidad. Se me ponían los pelos de punta".

Los frutos de Hidalgo

Sobre el míster, el central expuso que "ha sabido tocar la tecla adecuada, y nosotros hemos captado lo que quería transmitir. Este es un Huesca con el que me siento identificado. Hemos conectado con el entrenador, la afición está contenta, y se ha creado un clima que quizás antes no había, y ahora sí lo hay para bien. Y eso se transforma en buenos resultados".

"Deportivamente, está siendo una de las temporadas más duras de mi carrera. A pesar de ello, en lo personal me encuentro bien y, cuando te sientes importante, las cosas salen. Entonces es cuando disfrutas como futbolista". Por último, el zaguero mandó un mensaje a la afición: "Llevamos un año muy complicado, y todos los que sentimos este escudo lo hemos pasado muy mal. Hemos visto que podíamos abandonar el fútbol profesional, y ahora estamos en una situación privilegiada respecto a los rivales que también están en la pelea. Es el momento de que la afición disfrute de los partidos que quedan y sigan creyendo, porque nosotros lo vamos a hacer hasta el final".