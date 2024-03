Los aragoneses Alberto Puyuelo y Alicia Pérez vencen en la Media Maratón de Zaragoza

Nuevo horario, nuevo recorrido… pero mismas emociones. La XXVI edición de la Media Maratón de Zaragoza se ha convertido un año más en la gran fiesta del atletismo popular, con más de 3.000 atletas recorriendo las principales arterias de la capital aragonesa. La buena temperatura -el calor fue tal vez excesivo en la recta final de la prueba- ha favorecido una jornada muy agradable donde la victoria se ha quedado en casa. El oscense Alberto Puyuelo ha sido el más rápido en categoría masculina después de cruzar la meta en 1h07:27, mientras que en féminas el triunfo ha sido para Alicia Pérez, de Albalate del Arzobispo, que se ha impuesto en 1h19:12.

“Estoy en semanas de bastante entrenamiento, ya que voy a hacer la Maratón de Zaragoza el 14 de abril, así que era un poco incógnita cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Me he sentido muy bien”, reconocía Puyuelo, que imprimió un ritmo muy fuerte desde las primeras zancadas y ya en el tercer kilómetro se quedó como líder en solitario.

“Era mi tercera participación. En la primera me quedé tercero, porque ganó mi hermano y segundo fue un marroquí. En la segunda, me quedé segundo porque volvió a ganar mi hermano. En esta ocasión, he conseguido ganar yo… porque no estaba mi hermano. Si no, igual me hubiera vuelto a ganar”, afirmaba con una enorme sonrisa el jaqués, hermano del también atleta Víctor Puyuelo.

Tras él cruzó la meta su compañero del Running Zaragoza, Mikel García, con un tiempo de 1h09:11. El tercer cajón del podio fue para Javier Marco (1h10:09).

Alicia Pérez estrena maternidad

Igual o más de feliz estaba Alicia Pérez, que fue la mujer más rápida, a pesar de no estar en un estado físico pleno. La albalatina ya sabe lo que es ganar en Zaragoza, pero nunca había cruzado la meta de una media maratón con la recién estrenada condición de mamá.

Alicia Pérez cruza la línea de meta del Medio Maratón de Zaragoza. Toni Galan

“Venía a disfrutar porque estoy todavía dando el pecho y en labores de maternidad. Era mi primera carrerica y quería ver cómo me encontraba”, reconocía Pérez, que una de las primeras cosas que hizo nada más cruzar la línea de meta fue correr a abrazarse con su pequeño. “Es una preciosidad, tiene un añico y medio y es muy especial ganar con él. Después de ser madre, trasnochar, dar el pecho… no es fácil, así que estoy muy contenta”, incidía la deportista.

Argentina Oria de Rueda fue segunda en la general femenina (1h19:45), que se impuso en un apretadísimo final a la tercera clasificada, Lorena Plano (1h19:49).

Ambos aragoneses han sido los grandes triunfadores de una mañana repleta de sentimientos. Intangibles que se palpaban desde muy temprano, cuando las calles del centro de Zaragoza se convertían en un saco sin fondo donde cabía prácticamente de todo: desde operarios de limpieza apurando las últimas faenas, hasta los jóvenes más rezagados que se negaban a dar por terminada la noche. Pasando, desde luego, por los miles de atletas que apuraban los últimos ejercicios de calentamiento antes de arrancar la prueba.

La previsión de calor hacia mitad de mañana obligó a la organización a adelantar 15 minutos el pistoletazo de salida, previsto para las 8.45. A partir de ahí, una marea humana se echó a la carrera con 21 kilómetros y 97 metros por delante. Entre la multitud se intercambiaban un sinfín de personalidades: la experiencia de los más veteranos, como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, con las sonrisas nerviosas de los más noveles, como Adrián, un aragonés de 27 años que se enfrentaba por primera vez a esta distancia.

"Vengo a disfrutar y con un único objetivo: acabarla", reconocía con cierto nerviosismo el corredor popular, que concluyó la competición por encima de las dos horas.