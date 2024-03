El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, renuncia a su cargo

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu (Barcelona, 1968), uno de los hombres fuertes de la entidad azulgrana, ha presentado la renuncia de su cargo, según anunció este jueves el club catalán en un comunicado.

La renuncia se debe a "incompatibilidades con la plena dedicación" de su tarea profesional. El presidente Joan Laporta ha aceptado su renuncia y le ha agradecido su trabajo al frente del área económica de a entidad.

Romeu era el responsable del desarrollo del plan de viabilidad puesto en marcha desde el inicio del mandato. Su renuncia se produce en medio de una compleja situación económica de la entidad y de la construcción del nuevo estadio.

La llegada como vicepresidente económico de Romeu al club se produjo pocos días después de la victoria de Joan Laporta en las últimas elecciones celebradas en marzo de 2021 después de la inesperada renuncia de Jaume Giró, el hombre fuerte del área económica de la candidatura.

Entró en la entidad de la mano de José Elías, propietario de Audax Renovables, que aportó 17 millones de euros al aval de 124,6 que el Barça entregó a LaLiga para poder ser investida como el nuevo órgano de dirección del FC Barcelona. En esas fechas, Romeu era el vicepresidente económico de esta compañía dedicada a las energías renovables.

Con su aval, Elías permitió cumplir el sueño vital de Romeu -ser directivo del club de sus amores-, quien se convirtió en vicepresidente económico también de la entidad azulgrana.

En los primeros tres años del mandato de Laporta, este culé de cuna se erigió en uno de los principales responsables para intentar darle la vuelta a la difícil situación económica que atraviesa el club azulgrana.

Eduard Romeu (Barcelona, 1968) es licenciado en Ciencias Económicas y trabajó anteriormente en el Banco de Santander y en Bankia. En 2015 se convirtió en el director corporativo de Audax y, posteriormente, fue vicepresidente del consejo de administración del citado grupo.

El vicepresidente decidió dedicarse a tiempo completo a su tarea en el Barcelona el verano pasado, debido a la envergadura de los diferentes retos económicos que tiene la entidad, inmersa en una compleja situación y con la remodelación del 'Espai Barça' en marcha.

De hecho, él ha sido el hombre clave en el proyecto y sobre todo en la estructura financiera de la operación del nuevo Camp Nou. El adiós de Romeu es una despedida más en el área económica desde el inicio del mandato de Laporta.

El primero de ellos fue Ferran Reverter, que dejó su cargo de director ejecutivo en febrero de 2022, once meses después de acceder al mismo, por divergencias en la gestión del contrato con Spotify. Hace un mes, la directora corporativa y pieza fundamental en la financiación del Espai Barça, Maribel Meléndez, presentó su renuncia también aduciendo "motivos personales". En el área del Espai Barça anteriormente habían causado baja el directivo Jordi Llauradó, así como el director del área de Patrimonio, Ramón Ramírez.

"Me voy con el trabajo hecho"

"Visualizo un Barça esplendoroso a medio-largo plazo pero requiere decisiones complejas, tirar de la cuerda sin romperla y hace falta ese punto final para llegar a ese momento de esplendor", manifestó Eduard Romeu en su comparecencia, junto al presidente, Joan Laporta, en el Auditori 1899.

Romeu se marcha del club, aunque no del todo ya que seguirá vinculado a la Fundació FCB y estará abierto a ayudar. "Si se me permite un dibujo, visualizo las tres entidades en las que he estado (dos financieras y una energética) y hasta el último segundo antes de salir he mantenido la corbata corporativa. La gran diferencia es que esta corbata del Barça no me la sacaré nunca, porque es nuestra", aportó.

"Estoy convencido de que seguiremos la hoja de ruta, que tú (Laporta) seguirás con la misma fuerza y que los compañeros de Junta serán la guarda pretoriana. Como directivo digo que no era capaz antes de valorar el trabajo de un directivo. Cuando las cosas son complejas, están ahí delante. Pido unión al barcelonismo, tengamos claro que el enemigo está fuera", manifestó.

Además, reconoció en cierto modo que haber pasado a cuartos de final en la Liga de Campeones, cota que estaba presupuestada a nivel económico, le permite irse con el trabajo hecho. "Desde este punto de vista, diré que el útimo escollo que nos quedaba, y que no controlábamos porque es cosa de la pelota como es pasar en la 'Champions', se consolida. Logramos lo último presupuestado y comprometido. Me voy con el trabajo hecho", defendió.

"El equipo financiero terminará de ajustar los más de 200 millones de euros ordinarios que el club venía perdiendo desde hace 7 temporadas y en lo que se había ganado tiempo con palancas, por ejemplo. Y se debe completar con un plan de viabilidad que se tenía que llevar a la sombra de las operaciones ordinarias. Trabajo hecho, también", se felictó.