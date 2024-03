Iván Martos: "El objetivo no es otro que el de seguir con esta dinámica"

Uno de los nombres que está regresando paulatinamente al once inicial es el de Iván Martos, que ha comenzado los dos últimos choques en el centro de la zaga. Preguntado por su regreso a la titularidad, el catalán ha reconocido que "participar con muy buenas sensaciones. El equipo está dando la cara, y el objetivo que tenemos por delante no es otro que seguir con esta dinámica".

Al hilo, el defensa también se ha pronunciado sobre su protagonismo cuando no disfrutaba de tantos minutos: "Tenemos una plantilla muy amplia, y eso provoca que haya momentos en la temporada en los que te toque participar, y otros en los que haya que asumir otra responsabilidad. Siempre he trabajado para estar disponible y preparado para cuando me toque jugar". Además, ha manifestado que "después de tanto tiempo sin disfrutar de la titularidad, puede haber algo de nervios, pero es verdad que siempre he tenido el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros, y eso es algo que me ha hecho sentir más tranquilo y actuar con seguridad cuando me ha tocado jugar".

Respecto a su relación con Antonio Hidalgo, el zaguero ha confesado que "aunque ha habido momentos en los que, como a cualquier futbolista, me hubiera gustado participar más, siempre he tenido buenas palabras de su parte y he sentido su apoyo. Sé que el míster nunca ha dejado de contar conmigo, y esas cosas se notan en el momento en el que me toca volver a participar, pues sé que tengo esa confianza tanto del míster como de mis compañeros".

Una zaga de garantías

La defensa se está erigiendo, sin ningún tipo de duda, como el principal fuerte de la SD Huesca el presente curso: "El hecho de estar sólidos abajo nos da mucho en todos los partidos. Sabemos que tenemos esa fortaleza y, si sabemos aprovechar nuestras ocasiones en ataque, se nos ponen los partidos muy de cara".

También se habló de los encuentros disputados en El Alcoraz, donde se han dejado escapar puntos, sobre todo, en la primera parte de la temporada: "Sabíamos que en casa debíamos ser un equipo más fuerte, y volver a la dinámica de sumar de tres delante de nuestra gente tiene sus efectos directos. El del otro día contra el Andorra fue un paso enorme, y con el apoyo de toda la afición se hizo más fácil conseguir esa victoria".

El próximo compromiso, la visita al Tenerife (sábado, 18.30). Martos, que se incorporó al club en el pasado mercado estival, ha expuesto que ya saben "cómo son los partidos en la isla. Partidos que son diferentes por el viaje o el cambio de hora, pero en el que se debe ir a por la victoria. Es verdad que ellos no están pasando por su mejor momento, pero en su campo son muy fuertes, así que, si queremos los tres puntos, no les podremos perdonar absolutamente nada".

En relación a los cambios recurrentes de posición en la zaga, donde suele jugar tanto en el lateral como en el centro, el azulgrana ha recordado que, a lo largo de su carrera, ha participado más "como lateral que como central. Es verdad que este año he jugado en muchas ocasiones en el centro, y la verdad que es una posición en la que también me siento cómodo. Al final, voy a jugar donde el equipo lo necesite y donde el míster decida, y lo que es responsabilidad mía es hacerlo lo mejor posible".

A la postre, el catalán ha dejado claro que "a pesar de que necesitamos conseguir esos 50 puntos lo más rápido posible, tampoco es bueno hacerse ningún objetivo a largo plazo. Para aumentar la distancia con el descenso, el objetivo que hay que marcarse es el de darle continuidad a este momento", zanjó el defensa.