De Brahim a Iñaki Williams: españoles que se decantaron por otras selecciones

"Lo más importante de todo es querer, sin exigencias y sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto". Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró tajante ante la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos y no esperar más a España. Una llamada lo podría haber cambiado todo, pero el preparador riojano reconoció no haber hablado con el centrocampista malagueño del Real Madrid sobre si le iba a convocar para los encuentros contra Colombia y Brasil que disputará La Roja este mes de marzo.

"Quizás en Madrid nos sentimos el centro de todo. Yo que he vivido en provincias, reivindico el valor de todos los futbolistas muy buenos que hay en España y que, desgraciadamente, no se les da la importancia que tienen", reivindicó el seleccionador, que dijo respetar "absolutamente" la postura de un jugador cuya determinación es firme, meditada y sin vuelta atrás.

El centrocampista madridista, con abuela marroquí por parte de padre, no se ha sentido querido ni valorado por la Federación Española, que ya hace tiempo conoce de sobra el importante interés del país africano para que juegue con ellos. Su dictamen, que se oficializará cuando el país magrebí que dirige Walid Regragui, clave en todo este desenlace, le convoque en los próximos días, se produce después de que Brahim hubiera disputado en sus inicios varios encuentros con las categorías inferiores de España (sub-17, sub-19 y sub-21) y hasta uno con la absoluta, frente a Lituania.

El jugador no ha contado con Luis de la Fuente ni ahora, que destaca cuando Carlo Ancelotti le brinda la oportunidad en el Real Madrid, ni cuando llevó el '10' y fue campeón con el Milan. Nada que ver con el mimo que se le ha dado desde la FEF a Lamine Yamal, que vive una situación similar a la del jugador madridista y que ya está más que blindado por La Roja.

Cortejado por Mohamed VI

Persuadir al futbolista se convirtió en una cuestión de Estado para Marruecos desde antes del Mundial de 2018, cuando el jugador estaba a las órdenes del Manchester City. Volvieron a la carga antes de Catar 2022, y en los últimos tiempos las maniobras de seducción se han ido intensificando, incluso con personas de confianza de Mohamed VI, rey de Marruecos. El plan es convertirle en un icono del país, con el Mundial 2030 que organizarán España, Marruecos y Portugal de fondo.

El del Madrid ha sido el último, pero no el primer caso de un talento que opta por otra selección, gracias a la extensa multiculturalidad con la que convive nuestro país. En los últimos años hay hasta cuatro jugadores que han decidido jugar con Marruecos, a pesar de ser también elegibles por España: Ez Abde (Betis), Munir El Haddadi (Las Palmas), Ilias Akhomach (Villarreal) o Achraf Hakimi (PSG). "No era mi sitio, no me sentía como en casa", explicó el potente lateral del equipo francés nacido en Madrid.

Recientes son los casos también del bilbaíno Iñaki Williams, el madrileño Alejandro Garnacho o el tinerfeño Nico Paz. El primero llegó a debutar con la absoluta de España gracias a Vicente Del Bosque, pero la Federación Ghanesa nunca cesó en su empeño por hacer que el crack del Athletic de Bilbao jugara con la selección del país de nacimiento de su padres, algo que terminó por hacer en el pasado Mundial de Catar.

Por otro lado, el delantero del Manchester United se decantó por vestir la albiceleste de Argentina, país originario de su madre, cuando fue convocado por Lionel Escaloni el pasado mes de marzo. La explosión del jugador en los Diablos Rojos pilló por sorpresa en la Federación Española y, cuando decidieron convencerle, la decisión ya estaba tomada. Caso similar vivido por la joya chicharrera del Madrid, que eligió el país de su padre ante la ignorancia de los responsables del país en el que nació.

Otro de los recientes 'argentinizados' es el catalán Pablo Maffeo, que juega en el Mallorca y es internacional por Argentina desde el pasado año pese a que De la Fuente le seguía los pasos.

El jugador, que desquició en su día a Leo Messi con un marcaje individual cuando defendía los colores del Girona y posteriormente con el balear a Vinicius, ha formado parte de alguna convocatoria de la campeona del mundo pero su debut se hace esperar.