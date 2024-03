El FC Barelona se juega la temporada ante el Nápoles

El Barça tiene este martes una auténtica final en la Champions. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Nápoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys en un partido crucial para alcanzar un objetivo que se había marcado el club a final de temporada y para no cerrar el curso de forma prematura. Ganar significa un subidón anímico y situarse a cinco partidos de la gloria, mientras que una derrota, unida al empate a uno de la ida, es abrir de nuevo la caja de los truenos y dejar al equipo en una situación incómoda hasta el mes de junio. Solo vale ganar para estar en cuartos, no hay más cuentas para los culés.

"Es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Estamos motivados e ilusionados porque hace cuatro años que no estamos en cuartos. Hay que competir contra un gran rival, que no pasa por el mejor momento pero tiene la base del año pasado. Ojalá sea una noche mágica para el barcelonismo", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo contra el Nápoles. El técnico de Tarrasa reconoció que es una final para su equipo y recurrió incluso al jugador número doce, ese que no puede fallar en este tipo de citas. "Debe parecer el Camp Nou y ser una olla a presión", añadió.

Esa atmósfera es la que necesita un Barcelona que jugará contra el bloqueo que el equipo ha sufrido en Europa en los últimos años. Los culés no acceden a cuartos de final desde aquel año que concluyó con el fatídico 2-8 del Bayern de Múnich en Lisboa. Desde entonces todo han sido varapalos. El PSG, el propio Bayern, el Inter o el Eintracht de Fráncfort se han encargado de destapar las vergüenzas de un club que se ha acostumbrado a estar en un segundo escalón en el plano continental. Ese periplo tiene que llegar a su fin este martes ante el Nápoles. Esa es la sensación que recorre Barcelona. "Es una oportunidad, hay que darle la vuelta a esta situación", aseguró Xavi este lunes.

Para ello, Xavi tendrá que sobreponerse, una vez más, a las bajas de jugadores importantes. No estarán en la cita, por lesión, Marcos Alonso, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi y Ferran Torres, que este lunes entrenó de nuevo al margen del resto de sus compañeros. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que el de Tarrasa apostará por la columna vertebral que ha utilizado en los últimos partidos. Cubarsí podría formar en la zaga junto a Araujo, Fermín y Christensen podrían acompañar a Gündogan en la medular y arriba podría ser el gran día de Joao Félix, que parte como favorito para estar junto a Lamine Yamal y Lewandowski, y ser las amenazas para el equipo italiano.

Rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández Alejandro García

Un rival peligroso

Enfrente estará un equipo que ya demostró en la ida que tiene recursos de sobra para darle un susto al Barcelona. El Nápoles no es, ni por asomo, el del curso pasado, pero tiene a jugadores como Osimhen o Kvaratskhelia que en cualquier momento pueden poner patas arriba una eliminatoria. Eso es precisamente lo que pasó en la ida, en un duelo en el que los culés parecían tener la situación bajo control gracias al tanto de Lewandowski pero en el que todo cambió cuando el nigeriano empató la eliminatoria y dejó todo en el aire para la vuelta.

Ese día ya es historia. La eliminatoria empieza prácticamente desde cero y ahí estará un Nápoles que poco a poco ha ido mejorando su imagen a medida que la temporada ha ido avanzando. El equipo que comanda Francesco Calzona todavía es séptimo en la Serie A, pero ha dejado de ser frágil y lo demuestra el hecho de que todavía no ha perdido un solo partido con su nuevo técnico. Dos victorias, una de ellas ante la Juventus, y tres empates. Un bagaje que invita al optimismo en una cita en la que no podrán estar por lesión Cajuste y Ngonge y en la que tampoco podrá participar Zielinski, no inscrito en la competición.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Gündogan, Christensen, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Félix.

Nápoles: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Traorè, Lobotka, Anguissa, Politano, Osimhen y Kvaratskhelia.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar Liga de Campeones.