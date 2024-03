Dos aficionados de la SD Huesca, heridos a la salida de Cornellá

El apedreamiento de uno de los autobuses de los seguidores de la SD Huesca por parte de los ultras del Espanyol ha tenido consecuencias directas en dos de los aficionados azulgranas que se habían desplazado a Barcelona para presenciar el choque entre pericos y azulgranas (0-0). Si bien el alcance de las heridas producidas en los seguidores oscenses es de carácter leve, la acción violenta por parte de unos cuantos encapuchados pertenecientes al grupo radical del Espanyol -la Curva RCD- se ha llevado consigo varias ventanas y lunas del vehículo en cuestión.

Según los testigos presentes en los aledaños del Stage Front Stadium, donde se han producido los incidentes, la asistencia médica ha llegado minutos después del accidente a la zona donde estaban aparcados los buses. Cuando la ambulancia ha llegado al lugar de los hechos, los dos aficionados que han padecido el infortunio han sido atendidos. Una mancha en la más que agradable sintonía que siempre ha mantenido la afición perica con la azulgrana -y viceversa-. El problema alberga en esos pocos ineptos que poco aportan al fútbol y cuyo único objetivo parece ser el de crear confrontación.

Un desgraciado episodio que seguro no frenará la marea azulgrana que, igual que ha demostrado hoy con los 600 aficionados que han copado las gradas de Cornellá, no dejara solo a su equipo hasta la última jornada de Liga. Haya o no haya puntos en juego, esté la salvación asegurada o por disputa, porque muchas veces, lo que mueve más allá de obtener un puñado de puntos es la pasión por un equipo y sus colores. Y en el caso de la SD Huesca, su gente ha estado cuando más lo necesitaba, pero también cuando no era el caso.