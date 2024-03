El Huesca anula al Espanyol y suma un punto en Cornellá (0-0)

Se enfrentaban en Cornellá el segundo mejor local y el segundo mejor visitante. En la previa, lo más destacado era que el Espanyol no iba a poder gozar bajo palos de Fernando Pacheco, su portero titular. Por parte de la SD Huesca, los azulgranas no contaban con su máxima referencia en la zaga, Jorge Pulido, que no viajó Barcelona por sanción. Ante todo, era patente la necesidad imperiosa de sumar, aunque fuera un punto, antes del choque a vida o muerte frente al Andorra en El Alcoraz.

No se había alcanzado el minuto diez de partido cuando Álvaro Fernández, que regresaba a la que fue su casa la pasada temporada, interceptó en el primer palo un centro de Pere Milla. El Espanyol comenzó con la iniciativa del choque, aunque sin generar ocasiones de peligro. La siguiente acción reseñable la protagonizó Keidi Bare a la salida de un córner, cuando enganchó un disparo desde la frontal del área, pero se marchó muy desviado.

El Huesca quiso contestar con el dominio del balón. Y lo conseguía. Sielva, cambió la orientación del cuero hasta el perfil derecho, y Gerard Valentín controló el pase por alto sobre la línea lateral. El catalán encaró a Cabrera e hizo lo que mejor se le da hacer: internarse en el área. Lo consiguió superando al uruguayo con un caño, lo que provocó su caída en el área. Aunque el contacto existió, dicha caída solo sirvió para que el colegiado Saúl Ais Reig, que parece tener a la SD Huesca en su punto de mira desde hace un tiempo, le sacara amarilla a Gerard por intentar simular penalti. Fue la primera cartulina del choque, que precedió a la que vio el central perico Sergio Gómez tras cometer falta sobre Elady minutos después.

El siguiente en avisar fue Javi Martínez, que empalmó un disparó desde la frontal del área tras un despegue de la zaga perica. Llegaba el minuto 40 y el Huesca seguía su hoja de ruta: no arriesgar en exceso y aprovechar los momentos con balón para tratar de mantenerlo y, de esa manera, domar al rival. Lo que sorprendía bastante más era el planteamiento tan conservador del Espanyol, que, aunque se mantenía bastante organizado y sin fisuras, ni siquiera era capaz de trenzar jugadas para llegar con el balón controlado a zonas de peligro. Muy poco trabajo para Joan García y Álvaro Fernández, que, al término de unos primeros 45 minutos bastante descafeinados, solo tuvieron que emplearse para detener algún que otro centro sin ningún tipo de peligro.

Y la dinámica que había tomado el choque en el primer tiempo no iba a ser muy distinta en el inicio del segundo acto, donde la primera acción de peligro la protagonizó la SD Huesca por medio de un centro de Sielva desde el lateral izquierdo. Joan García despejó de puños, lo que provocó un fuerte choque con el central azulgrana Jérémy Blasco. Ambos necesitaron de asistencia médica. El combinado azulgrana se mantenía firme sobre césped y, sobre todo, estaba evitando que los jugadores más peligrosos del Espanyol como Braithwaite o Puado llegaran a intervenir con el esférico.

Pero el Espanyol, justo cuando parecía que el partido estaba más dormido, abrió los ojos. Casi una hora de contienda se necesitó para ver la primera ocasión clara del choque. Un centro de Aguado dirigido hacia la frontal del área fue controlado por Braithwaite entre los centrales azulgranas. Afortunadamente, el control que ejecutó con el pecho se le marchó algo largo, y Álvaro, que había salido al corte, pudo recoger el esférico a muy pocos centímetros de la línea de gol. Justo después, Puado lanzó una falta desde el costado derecho dirigida al segundo palo, donde apareció Cabrera para ejecutar un gran testarazo. Álvaro volvió a aparecer, y, gracias a su estirada, consiguió repeler el balón con las yemas de los dedos para evitar el primer tanto.

Eran los primeros -y únicos- avisos serios del cuadro catalán, que volvió de nuevo a la carga. En el 67, Sánchez botó un córner que peinó Cabrera en el primer palo. Iba a ser Lazo, que había entrado tras el descanso en sustitución de Pere Milla, quien dispusiera de una doble ocasión dentro del área: el primer golpeo se topó con el costado de Vilarrasa y, en segunda instancia, mandó el cuero por encima del marco oscense tras disparar desde el área pequeña.

Restaban veinte minutos para el final del choque y, viendo el resultado, Hidalgo buscó amarrar el 0-0 dando entrada a Juanjo Nieto y a Kento Hashimoto, que entraron por Martos y Kortajarena. Dos cambios para mantener el tipo ante un conjunto que busca el gol, aunque sin apenas colmillo. A pesar de ello, y evitando fácilmente la encerrona en campo propio, la SD Huesca aguantaba sobre el césped de Cornellá las tímidas internadas de los blanquiazules. Junto a ello, lo único que confirmaba el paso de los minutos era por qué el cuadro de Hidalgo es el segundo equipo menos goleado (22) y, cuando juega fuera de casa, el que menos goles recibe (9).

La SD Huesca continuaba cediéndole inteligentemente el protagonismo a un Espanyol que tuvo su próximo acercamiento en el 83, cuando El Hilali disparó desde 30 metros un balón rechazado, pero el golpeo se marchó muy por encima del marco de Álvaro. En una de las últimas acciones del tiempo reglamentario, Braithwaite remató con la cabeza en el centro de penalti un centro de Aguado. Aunque el testarazo se marchó ligeramente por encima de la portería oscense, el danés se encontraba en posición irregular. Ya en el descuento -cinco minutos-, lo volvió a probar Sergi Gómez con un peligroso testarazo desde dentro del área que atrapo Álvaro Fernández. A la contra llegó el primer disparo del combinado aragonés entre los tres palos. Obeng se hizo hueco en la frontal y golpeó, pero el esférico llegó centrado a la portería local y Joan García atrapó sin ningún contratiempo.

Un punto de valor para la SD Huesca en el segundo feudo más complicado de la categoría a la hora de obtener puntos. Buen marcador, además, gracias a los resultados negativos que están obteniendo los rivales directos del cuadro oscense. El próximo compromiso para los de Antonio Hidalgo será el encuentro frente al Andorra el próximo viernes en El Alcoraz (20.30). Una oportunidad de oro para aprovechar la buena dinámica en la que está sumido el conjunto altoaragonés y, por tanto, para dar un paso de gigante en el camino hacia la salvación.