Alineaciones del Espanyol-SD Huesca: Martos y Vallejo, novedades en el once

Examen de nivel para la SD Huesca. En escasos minutos el conjunto de Antonio Hidalgo hace frente, a priori, a uno de los duelos más complejos de los 42 compromisos ligueros: la visita al RCD Espanyol en Cornellà. Y lo hará en el once con dos cambios. Uno de ellos tendrá lugar en el centro de la zaga. Iván Martos regresa a la titularidad en lugar de Jorge Pulido, que debe cumplir un partido de sanción tras haber visto la quinta cartulina amarilla en el encuentro frente al Mirandés (0-3), por lo que el futbolista procedente del Almería ocupará un lugar en el centro de la defensa. La otra novedad es la incorporación en el once de Hugo Vallejo, que ocupará la punta de ataque -junto con Elady- en detrimento de Obeng. La cruz de la moneda la protagonizan los otros seis futbolistas azulgranas con los que no podrá contar el entrenador catalán para el encuentro de esta tarde: Joaquín, Javi Mier y Rubén Pulido por lesión, Bolívar y Lombardo por molestias físicas y Jorge Pulido por sanción.

El conjunto perico, por su parte, llega al choque tras remontar el pasado domingo un 2-0 en casa del Eibar. Los catalanes abandonaron Ipurúa con tres puntos más en su casillero gracias a tres goles que le endosaron a los vascos en veinte minutos, lo que evidencia la capacidad y el nivel que atesoran los pupilos de Luis Miguel Ramis, entrenador del Espanyol. Para el encuentro frente al cuadro oscense, el técnico catalán también ha introducido en el once inicial dos modificaciones respecto a su último duelo. Joan García, guardameta del filial que solo ha jugado un partido en toda la Liga, suplirá bajo los palos a Fernando Pacheco, que sufre problemas físicos. La otra variación la protagonizará el cambio de Jofre, que se cae de la titularidad. Le sustituirá Rubén Sánchez, incorporación perica en el mercado invernal y que disputará su primer partido de titular con el Espanyol.

A pesar de ello, Ramis no podrá contar para el partido de hoy con Nico Melamed, Joan Puig, Fernando Calero y Edu Expósito. En definitiva, la convocatoria de Ramis, que buscará sumar los tres puntos para asaltar la primera plaza de la clasificación, está compuesta por Joan García, Óscar Gil, Gómez, Víctor Ruiz, Cabrera, Puado, Keidi Bare, Keita Balde, Pol Lozano, Pere Milla, Brian Olivan, Gragera, Lazo, Jofre, Aguado, Sánchez, Braithwaite, El Hilal, Rubén Sánchez, Roger, Fortuño, Gastón y Ángel.

El Espanyol comenzará el choque con Joan García; El Hilali, Gómez, Ruiz, Cabrera; Keidi Bare, Aguado, Sánchez, Puado; Braithwaite y Pere Milla.

La SD Huesca formará de inicio con Álvaro Fernández; Vilarrasa, Blasco, Martos, Loureiro; Kortajarena, Sielva, Javi Martínez, Gerard Valentín; Elady y Hugo Vallejo.

En la SD Huesca, dos novedades en la titularidad ante un equipo que solamente ha perdido en su casa un partido esta temporada, y fue contra el Leganés, líder de la categoría. En la clasificación general es segundo con 47 puntos, situado en posiciones de ascenso directo, y, de igual manera, se sitúa como el segundo conjunto que más puntos obtiene en su feudo. A pesar de ello, el conjunto altoaragonés buscará, como el pasado lunes en Anduva y a razón de la evidente urgencia de puntos, sumar de tres en Barcelona. Antonio Hidalgo decidió viajar con todo a Cornellá y no reservar ninguna baza par el encuentro -a vida o muerte- del viernes 8 frente al Andorra en El Alcoraz (20.30).

Es por ello que el entrenador azulgrana se ha desplazado a Barcelona con una nutrida lista de convocados para disponer de distintas opciones en el encuentro de esta tarde, donde las principales novedades son la de Iker Gil, delantero del Juvenil División de Honor que está cuajando una temporada excepcional, y la del futbolista del filial Fernando Guerrero, que ya estuvo convocado el pasado lunes en Anduva. La convocatoria de Hidalgo la conforman Álvaro Fernández, Juan Pérez, Miguel Loureiro, Jérémy Blasco, Carlos Gutiérrez, Martos, Nieto, Vilarrasa, Balboa, Kortajarena, Sielva, Gerard Valentín, Kento Hashimoto, Javi Martínez, Hugo Vallejo, Fernando Guerrero, Rafa Tresaco, Elady, Obeng e Iker Gil.

El choque de esta tarde entre azulgranas y pericos deja un nombre propio: Álvaro Fernández. El meta riojano de la SD Huesca, que pasa por su mejor temporada profesional a nivel individual, disputó la pasada temporada en el Espanyol, cedido por el club altoaragonés. Un error suyo contra el Valencia le costó la titularidad que ya había consolidado en la meta perica, y hoy regresa a Cornellà, donde buscará reivindicarse y seguir demostrando que es uno de los mejores porteros de Segunda División, tal y como muestran sus números: 12 porterías a 0 en 28 partidos, manteniendo a la SD Huesca como el segundo equipo que menos goles recibe de la categoría (22), así como el conjunto que menos encaja cuando juega como visitante (9). Y hoy, es el caso. Solamente le igualan a número de porterías imbatidas dos guardametas; el del Tenerife, Juan Soriano, y el del Leganés, José Conde. Eso sí, este último, con dos partidos menos disputados que Álvaro.