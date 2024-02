Un mural recoge "cómo el zaragocismo se transmite de padres a hijos"

Dos días le ha llevado al joven pintor e ilustrador Héctor Vacui pintar un mural que tiene recoge el sentimiento zaragocista y "cómo esta pasión se transmite de padres a hijos". Ayer concluyó el trabajo por encargo de la peña zaragocista de Rosales del Canal y su diseño tiene visos de convertirse en uno de los rincones más fotografiados del barrio.

"Está hecho todo en spray, son unos 18 metros cuadrados de pared y en el diseño se pueden ver los escudos del Real Zaragoza y de la peña de Rosales, así como las gradas de la Romareda", comenta Vacui, sobre un trabajo que ha completado en uno de los muros del Colonial Tavern, sede de la peña futbolística, a la altura del número 47 de la calle de Juan Sebastián Bach.

Retrato del pintor, ilustrador y muralista Héctor Vacui. Francisco Jiménez

Vacui hizo tres propuestas distintas con la única indicación de que debía ser "algo muy familiar", dado que la peña, de reciente creación (octubre de 2022) exhibe músculo en lo que a nuevas generaciones se refiere: actualmente cuenta con 235 miembros, de los cuales, 85 son menores de 14 años. La que resultó elegida consta de una ilustración intencionadamente plana (el padre que porta a hombros al joven aficionado) y "una foto del estadio, pasada por un filtro". "También retoqué algunos colores para que no se comiera las figuras y, al final, ha quedado un collage de sentimiento muy zaragocista". No es casual tampoco que el chaval retratado lleve el dorsal 12 a la espalda porque simboliza el apoyo de la afición, como es sabido, el jugador número 12,

"Yo no soy nada futbolero. Tengo que confesar que toda mi familia es de Barcelona y son del Espanyol", cuenta el artista, que nació en Barcelona en 1994, pero cuyas raíces están en el Bajo Aragón. Calanda es su pueblo y su obra de grandes dimensiones puede verse en paredes de Valdealgorfa, Mas de las Matas, Alcorisa, La Ginebrosa…

"Yo he salido poco futbolero, pero mi pareja sí que es muy zaragocista y le acompaño al campo en muchos partidos. El fútbol en la tele no lo suelo ver, pero sí me hace más gracia ir a la Romareda", cuenta Vacui, cuyo apellido real es Vidal. "Mi familia materna es de Calatayud y la paterna, de Calanda. ¡Mi padre es jotero, Jesús Vidal, toca la bandurria, la guitarra y el laúd en distintas rondallas!", cuenta Vacui, que de pequeño acostumbraba a ir a Calanda y pasaba el día en la calle, con la bici, en el campo…

De los trabajos que ha hecho hasta la fecha, el artista destaca el mural de Albelda, que hizo mano a mano junto a Eduardo Tobajas, y son más de 200 metros cuadrados con un bodegón que sienta a la mesa a un abuelo y las nuevas generaciones. También tiene especial cariño al de Calanda, en el que rinde homenaje a las cantarerías y a quienes estaban detrás de uno de los núcleos alfareros más importantes de Aragón. "Ahora apenas tengo tiempo de hacer obra propia, así que para ganar dinero y ‘sobrevivir’ estoy recurriendo a encargos", bromea este virtuoso del spray y del grafiti, que ayer mismo iniciaba otro proyecto mural en la Sala Z.