El emotivo discurso de Vega Gimeno nada más acabar el partido contra el Mersin

Con el estallido de alegría en el pabellón Príncipe Felipe tras haber conseguido forzar el tercer partido de la serie en los cuartos de la Euroliga, la capitana del Casademont, Vega Gimeno, no dudó en tomar el micrófono a mitad de pista y dirigirse a la afición para dar las gracias.

"¡¡Nos vamos al tercer partido!!", gritó casi afónica ante los miles de seguidores del Casademont que no parecían tener prisa por volver a casa. "Gracias, gracias, gracias y 800.000 veces gracias. Nos vamos todos a Turquía la semana que viene a ganar esta eliminatoria", dijo la capitana, ante el griterío de la grada. "Gracias marea roja eternamente agradecida. Hoy lo habéis ganado vosotros", concluyó la jugadora, que -además- completó una buena actuación con 11 puntos y 4 rebotes en algo más de 21 minutos sobre el parqué.

🤩🎤 Las palabras de @vegagimeno que enloquecieron al Pabellón Príncipe Felipe después del épico triunfo del @casademontBZ



🔥 “SÍ, SE PUEDE” 🔥pic.twitter.com/LAhqMQyjLT — Heraldo Deportes (@HeraldoDeportes) February 29, 2024

Poco después, en rueda de prensa y con las pulsaciones más calmadas, Gimeno ahondó en la misma idea ante los periodistas: "Ha sido un partidazo. No solo de jugarlo, también de verlo. Me alegro de que el Príncipe Felipe haya estado así. Si hemos ganado, lo repetiré 20.000 veces, es por el apoyo de todo el mundo que ha venido hoy. No ha habido ni un momento de silencio. Y si lo había era porque la Marea Roja estaba sentenciando algo. La sinergia entre equipo y afición ha sido tremenda", reconoció, volviendo a agradecer el empuje de los 5.626 espectadores que ayer se dieron cita en el pabellón.

Gimeno también tuvo tiempo de comentar las claves de un duelo disputado y con un final agónico: "Ha sido un partido muy físico, hay que resaltar la defensa de Nay y Leo, han sido muy generosas atrás ante Copper y Mabrey. Todo el mundo ha sumado. Y hay que destacar el carácter. Hoy se ha ganado una identidad y esencia en pista que le veo a muy pocos equipos".

Personalidad y estrellas

Aunque es de suponer que en el vestuario ya sabían que era cuestión de tiempo anunciar la renovación de Carlos Cantero, la capitana elogió las bondades del equipo y del míster: "Estamos aquí por el colectivo. Tenemos muy buenas jugadoras, pero es algo que caracteriza a Carlos desde que estuve con él en Lugo. Él ficha jugadoras, buenas jugadoras, pero se fija mucho en la personalidad. Seguimos esa línea", asseguró. "Es uno de los puntos positivos respecto a otros equipos de Euroliga que tienen superestrellas que son buenísimas. Son tan buenas que se pueden pasar todo el partido insultando y diciendo barbaridades. Son tan buenas que pueden hacerlo. Es increíble. Nosotras es la unión del grupo, algo muy repartido que nos hace estar en esta situación".

El tercer y decisivo encuentro se jugará el próximo miércoles en la cancha del Mersin y Vega no dudó en hacer un pronóstico: "Solo veo opciones en Turquía. Si no para qué vamos. Nos va a esperar un ambiente durísimo, un partido durísimo. Es otra final. Vamos a competir y ganar. Va a haber dificultades, pero confío en que el equipo sea consciente de todo. Esto es un premio pero hay que rematarlo. Y rematarlo sería muy bonito".