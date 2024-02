Cantero: "He mirado el marcador para ver si era cierto, no me lo terminaba de creer"

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, compareció este miércoles visiblemente emocionado, después de que su equipo tumbase al Cukurova Mersin y forzase el tercer partido en los cuartos de final de la Euroliga. El técnico, en su primera respuesta, tuvo palabras de agradecimiento para sus jugadoras, así como para el club y la afición por el "ambiente" que registró el Príncipe Felipe.

"Fue una victoria muy sólida. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo, del entorno, es una maravilla", afirmó.

Cantero, además, se refirió a esos últimos segundos del partido, donde el Cukurova Mersin pudo llevarse la victoria con el triple de la española Araújo.

"En cuanto he visto salir el tiro de las manos veía que no iba. Tenía tiempo para armar el brazo, pero no lo ha estirado. He tenido que mirar el marcador para ver si era verdad que íbamos uno arriba, no me lo terminaba de creer", reconocía el técnico, que destacó el "esfuerzo titánico" que realizó su plantilla.

Cantero calificó la jornada vivida en el Príncipe Felipe como "una noche mágica", después de que el conjunto aragonés se sitúe a solo un partido de la Final Four de la Euroliga. "Hemos hecho el partido que teníamos planteado a la intensidad que habíamos hablado. Queríamos jugar un buen partido y provocar que ellas no jugaran bien. Que jugadoras como Mabrey o Copper no jugaran bien, que asumieran muchos tiros con bajos porcentajes. Las ayudas han estado muy bien colocadas", finalizó.