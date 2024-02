Final de la Liga de Naciones femenina: España-Francia, en directo

La selección española femenina de fútbol, con la presencia de la laureada aragonesa Salma Paralluelo, afronta este miércoles su segunda final en poco más de medio año ya que recibe en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (19.00 horas/La 1) a Francia, un rival al que nunca ha ganado en su historia y frente al que quiere conquistar la primera edición de la Liga de Naciones.

El equipo de Montse Tomé, que en verano se hizo con el trono tras ganar el Mundial, y que en 150 días disputará sus primeros Juegos Olímpicos, tiene en la capital hispalense un nuevo techo que derribar para continuar cambiando su propia historia y escribir un nuevo capítulo dentro de la élite del fútbol jugado por mujeres.

Tomé presenta en La Cartuja el mismo once que venció por 3-0 en las semifinales a Países Bajos, con la madridista Athenea del Castillo y las barcelonistas Salma Paralluelo y Mariona Caldentey en el ataque. Tomé deja de inicio en el banquillo a las centrocampistas Alexia Putellas (Barcelona) y Tere Abelleira (Real Madrid), las dos grandes novedades en la convocatoria para esta final después de haber superado las lesiones que arrastraban desde hace tiempo.

Nunca España ha ganado a las francesas en trece encuentros, siete de ellos en forma de amistosos, cuatro en fases de clasificación para una Eurocopa, y dos en fases finales de dicho torneo -en 1997 resuelto con empate a uno, y en 2017 con derrota por cero goles a uno. Las jugadoras de la España de entonces tenían alma profesional y condiciones precarias. La creación de una liga profesional femenina -hace solo cuatro año no había convenio colectivo alguno que mejorara los derechos laborales de las futbolistas- y el aumento de la visibilidad mediática -porque lo que no se ve, no existe- han contribuido significativamente al crecimiento y la popularidad de un fútbol femenino que se encuentra en un momento crucial de su evolución.