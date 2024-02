Alineaciones del Mirandés-Huesca: Hidalgo apuesta por Blasco y Martínez

Se incorporan a la titularidad Jérémy Blasco y Javi Martínez y se caen Juanjo Nieto y Hugo Vallejo, respectivamente. El francés comenzará el choque en el centro de la zaga, y Miguel Loureiro pasa a ocupar el lateral izquierdo que ocupó Nieto en el último compromiso ante la SD Amorebieta (0-0). La otra novedad es la entrada del centrocampista prestado por Osasuna, que se instala en el costado izquierdo del medio campo, demarcación en la que se suele situar un Hugo Vallejo que iniciará el partido desde el banquillo. Es lo más destacado del once por el que ha apostado Antonio Hidalgo en Anduva. Un encuentro en el que el claro objetivo de la SD Huesca es el de obtener la victoria a razón de la evidente urgencia de puntos. En el CD Mirandés, el único cambio en el plantel inicial respecto al once de su último enfrentamiento -la derrota por 3-0 en casa del Espanyol- es la salida del pivote Kébé y la entrada de Martín, que se situará como media punta.

El CD Mirandés iniciará el partido con Juan; Gomez, Barcia, Ramón, Mendes; Martínez, Reina, Laucher, Chaira, Martín; Gumina.

La SD Huesca formará de inicio con Álvaro Fernández; Vilarrasa, Pulido, Blasco, Loureiro; Kortajarena, Sielva, Gerard Valentín, Javi Martínez; Elady y Obeng.

En la convocatoria azulgrana, numerosas variaciones respecto a la de la semana pasada. En las posiciones de ataque no estará disponible Joaquín, que no pudo completar los tres últimos entrenamientos de la semana a causa de unas molestias físicas, ni Bolívar, que tampoco viajó ayer con el equipo por la misma razón. Quien regresó esta semana a los entrenamientos y, de igual manera, a la convocatoria, es Kento Hashimoto. El japonés no estuvo presente en el último compromiso a causa de una lumbalgia, y se desplazó ayer con el resto de la expedición a Vitoria, donde se han alojado esta noche. El último que se ha sumado a la convocatoria para el encuentro de hoy ha sido Fernando Guerrero, mediocentro del filial ya acostumbrado a participar en los entrenamientos del primer equipo.

La convocatoria que acompaña al cuerpo técnico de Hidalgo para el choque de hoy la componen Álvaro Fernández, Juan Pérez; Juanjo Nieto, Jérémy Blasco, Ignasi Vilarrasa, Jorge Pulido, Miguel Loureiro, Carlos Gutiérrez, Iván Martos; Óscar Sielva, Kento Hashimoto, Iker Kortajarena, Javi Martínez, Álex Balboa, Enzo Lombardo, Fernando Guerrero, Hugo Vallejo, Gerard Valentín; Elady Zorrilla, Samuel Obeng y Rafa Tresaco.

Enfrente, el decimoquinto clasificado con 33 puntos. Los burgaleses se sitúan con cuatro unidades más que la SD Huesca, que marca el descenso con 29. El que logre la victoria esta noche en Anduva, si alguno de los dos esquipos es capaz, se hará con un valiosísimo botín cuyo valor no serán solo tres puntos. Si son los oscenses obtienen el triunfo, convertirían a los burgaleses en un equipo más por evitar el descenso. De lo contrario, los altoargoneses dejarían escapar la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa contra un rival de la parte baja, que se posicionaría a siete puntos del descenso y daría un gran paso para alejarse del peligro. Por eso mismo, el míster del conjunto local, Alessio Lisci, ha reconocido esta semana que, para el Mirandés, "es el partido más importante de la temporada". Para Hidalgo y sus pupilos no lo es menos. 90 minutos por delante para demostrar y obtener tres puntos que significarían muchísimo a efectos clasificatorios, pero, sobre todo, para encarar con positivismo y confianza el calendario próximo.