El Club Ski Aspe de Jaca exhibe sus jóvenes promesas

El Club Ski Aspe de Jaca desempeñó un papel sobresaliente en el Campeonato de España de Sprint, disputado en la estación andorrana de Baqueira-Beret. De ahí brotaron los cuatro metales que los esquiadores del club jaqués se llevaron a casa después de una auténtica exhibición sobre la nieve. Un campeonato nacional dirigido a jóvenes promesas de entre once y quince años correspondientes a las categorías sub16, sub14 y sub12, y donde compitieron nueve corredores del club.

Uno de los protagonistas fue Lorién Barrio que, a sus 14 años, se llevó el oro en la categoría sub14. El de Almudévar confiesa que la competición disputada entre montañas andorranas le fue “muy bien”. El joven reconoce haber llegado “con muchas ganas al campeonato, que acabó saliendo tal y como esperaba”. Igual que en el resto de categorías, el acceso a la final pasaba por superar una semifinal que constaba de dos fases. En la primera eliminatoria, diez participantes iniciaban al sprint los 500 metros de recorrido con una cadencia de quince segundos entre cada uno. Eran los siete corredores más rápidos los que obtenían plaza para la final, y Lorién fue uno de ellos.

El joven tuvo la osadía de finalizar primero y alzarse con la victoria: “Me encontré muy fuerte y no me relajé en ningún momento de la carrera. Este año he trabajado muchísimo, y la verdad que mi objetivo era ganar”. Pero el esquiador va más allá, y cree firmemente en su futuro como profesional: “Ojalá vivir de esto. Siempre ha sido una de las opciones que más he tenido en mente para un futuro, pero, de momento, hay que seguir trabajando”, sentenció el campeón nacional de sprint sub14.

En referencia a su lugar habitual de entrenamiento, el joven cuenta que suele practicar en la estación de esquí de Somport, en Francia. Aun así, reconoce que “debido a la falta de nieve, este invierno hemos ido más a otras pistas, especialmente, a Llanos del Hospital”. Respecto a sus próximos retos, Lorién ya tiene en el horizonte el Campeonato de España en el mes de marzo, que también se disputará en Baqueira-Beret.

Otro de los nombres destacados en el pasado Campeonato de España de Sprint fue el de Laia Palacios, subcampeona de la categoría sub16. La deportista del Club Ski Aspe comenta que plantearon la carrera “de manera que pudiéramos llevar la mayor cantidad de corredores del club a la final: ese era nuestro principal objetivo en las semifinales. Entonces, durante las semis estuvimos haciendo varias estrategias, intercambiándonos la primera posición y colaborando en grupo. Y nos funcionó”.

Una fase preliminar en la que participaban alrededor de catorce corredores, y que estaba compuesta por dos mangas: una primera individual, cuyos tiempos computaban para la posición de salida de la segunda manga, que consistía en una carrera por baterías dividida en dos, de seis esquiadores en cada una. Se clasificaban los dos primeros de cada semifinal, además de los dos mejores tiempos de cada batería, por lo que solamente ocho corredores alcanzaban la final. Ahí fue donde la esquiadora saboreó la victoria, pero se tuvo que conformar con una irreprochable medalla de plata.

La corredora de 15 años explica que suele ir a practicar a Somport o a Candanchú, pero las escasas nevadas han obligado a los corredores a encontrar nuevos espacios donde poder entrenar lo mejor posible: “Este último mes, al no haber mucha nieve, hemos subido más a Panticosa o a Llanos del Hospital”. Haciendo balance de la temporada disputada hasta el momento, Laia destaca que “se ha hecho especial por los cambios tanto de rutina como de lugar de entrenamiento, pero quería prepararme de manera especial para este campeonato. El formato de sprint y la distancia de 1,6 kilómetros me atraía mucho, por lo que llegaba súper preparada y convencida de que podía hacer un gran papel. Aunque me tengo que conformar con la segunda plaza, también me ha servido para seguir creciendo y mejorando de cara a los próximos campeonatos”.

Nada más obtener la medalla de plata en el Campeonato de España, Laia ya se había propuesto un nuevo reto para esta misma temporada: “En marzo tenemos otros Campeonatos de España de Distancia, y también habrá un Campeonato de Team Sprint para el que estoy muy ilusionada, y que consiste en unos relevos de dos esquiadores”. Dos competiciones que se realizarán en Baqueira, aunque “todavía no se sabe si el puntaje obtenido en el de Team Sprint contabilizará para la suma junto con el resto de Campeonatos de España”, manifiesta la esquiadora, que reconoce que “otros años no computaba para los Campeonatos de España”.

Nueve corredores del Ski Club Aspe presentes

Hay cantera. El Ski Club Aspe puede estar más que satisfecho por el gran papel que desempeñaron todos sus corredores en el Campeonato de Sprint disputado en Baqueira, donde participaron nueve esquiadores del club. Además del oro de Lorién Barrio en categoría sub14 y la plata de Laia Palacios en sub16, también destacó el bronce de Jaime Pastor en sub16, así como el séptimo puesto de Mateo Santolaria en la misma categoría.

En la categoría femenina de sub16, además de la plata de Laia Palacios, el club jaqués se apuntó el cuarto puesto a nombre de Ainara Yuste, el séptimo de Alba Barrio y la octava plaza de Noa Fose. En la masculina sub14, la representación corrió a cargo de Lorién Barrio, que se hizo con el oro, y de Simón Santolaria, que finalizó quinto. En la categoría sub12, los altoaragoneses también tuvieron una representación envidiable, donde Álvaro Gimeno se hizo con el primer puesto, aunque no computa para los Campeonatos de España al considerarse una categoría de formación.

El objetivo del club es estar presente en todos los Campeonatos de España que se realicen a lo largo del invierno. Es por ello que los esquiadores enfocan su próximo reto en el siguiente Campeonato de España, que tendrá lugar el fin de semana del 2 y 3 de marzo. Será en la estación navarra de Belagua, y el siguiente gran objetivo de los corredores del club no tardará en llegar. El 9 y 10 de marzo tendrá lugar un nuevo Campeonato Nacional de Distancia en Baqueira, con recorridos de cinco y diez kilómetros.

De la preparación se encargan dos excelentes entrenadores, dedicados enteramente al desarrollo humano y deportivo de los esquiadores: Andrés Fondevila y Magda Genuin. Además de programar y preparar las competiciones por las que el club decide apostar, son los que hacen posible que los chicos puedan prepararse tanto para los campeonatos de sprint, como para los de distancia o relevo, y dejar abiertas todas las puertas posibles de cara al futuro más próximo.

La cita más reciente del calendario nacional la protagonizará, una vez más, hasta Baqueria. Hoy y mañana se disputarán los Campeonatos de España de las modalidades sprint y relevo mixto. El 2 y 3 de marzo tendrá lugar en Belagua un nuevo Campeonato de España de Sprint para el que se está preparando el club, igual que para el Campeonato Nacional de Distancia del 9 y 10 de marzo en Baqueria. Esos mismos días, en Sierra Nevada, se llevarán a cabo los Campeonatos de España Individual y Vertical. Candanchú pondrá el broche a la temporada de 2024 con la celebración del Campeonato de España por Equipos el 24 de marzo.