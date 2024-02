¿Se puede registrar la forma en la que se celebra de un gol? ¿Cuáles son las más icónicas?

Grititos, bailes, movimientos, gestos... La celebración de un gol se ha convertido en un espectáculo en sí mismo. Tanto, que los futbolistas no pierden la oportunidad de tratar de hacer caja con sus singulares formas de festejar los tantos. La megaestrella francesa del fútbol Kylian Mbappé solicitó ayer no sólo la protección de la marca de su apellido (como ya tienen la M de Messi o el archiconocido CR7), sino también pidió registrar los derechos de autor del gesto que hace con los brazos cruzados cuando celebra sus goles.

La petición ha sido formalizada a través de un despacho de abogados parisino ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) y la intención es "operar comercialmente en un variado abanico de sectores en el mercado (por ejemplo, los videojuegos) que forman los 27 países de la UE".

En estos momento se estudia la petición, que es algo sensible dado que hace referencia a una marca 'no tradicional', esto es, no a un nombre ni a una composición sujeta a derechos de autor, sino a un gesto y unos movimientos,

Cuentan que al primero al que se le ocurrió monetizar una celebración fue al futbolista galés Gareth Bale, que solicitó en 2013 el registro de la marca gráfica 'once de corazones': el deportista hacía un corazón con sus dedos pulgar e índice y enmarcaba en él su número de camiseta. La idea era comercializar la imagen en prendas deportivas, pero finalmente sus abogados desistieron y presentaron la renuncia voluntaria a la solicitud.

Lo que sí es marca registrada, por ejemplo, es el popular 'Siiiuuu' de Cristiano Ronaldo, cuya 'defensa legal' se basó en que los herederos del autor de Tarzán pudieron registrar el grito de este personaje como marca sonora. Es lo mismo que sucede con la melodía de encendido de Windows, de las marcas de telefonía móvil o del propio tranvía de Zaragoza.

Jude Bellingham, del Real Madrid, con los brazos abiertos y la mirada al cielo. EP

Quien se ocupa de estudiar los casos y dar el visto bueno (o malo) a las propuestas es la Oficina de Propiedad Intelectual, que tiene unos reglamentos y requisitos muy estrictos. Tanto, que la mayoría de futbolistas no se dirigen a ella por muy icónicas que sean sus celebraciones. ¿Qué casos se recuerdan de locura celebratoria después de marcar un gol?

En la actualidad se ha puesto de moda poner los brazos en cruz de la misma forma que hace Bellingham (como también hace Maikel Mesa) o hacer el gesto de las gafas, como hace Pedri en una dedicatoria a su padre, que porta anteojos. También son muchos los gestos que se hacen con las manos, como cuando Morata forma una A con sus dedos para dedicar el tanto a la mujer.

Mollejo celebra su gol en Andorra. Carlos Gil-Roig

Lo de la paternidad de los futbolistas daría para una tesis entera, pues los hay quienes fingen con el pulgar tomar un biberón, quienes acunan a sus niños imaginarios y quienes los cuentan para no olvidarse de ninguno: el 1, 2, 3 de Luis Suárez va en esta línea. Por cierto, recientemente, Gerard Moreno quiso dedicar un gol a sus hijas para lo que se llevó las manos a las orejas y sacó la lengua, pero el árbitro lo consideró una provocación a la afición local y le sacó tarjeta amarilla.

Por las filas del Real Zaragoza también han pasado jugadores con curiosos rituales de celebración como fue el caso del delantero Gaizka Toquero que gustaba de abrir su mano derecha y pasársela varias veces por delante de su cara. Él mismo explicó en su día que se debía a una broma interna y un guiño a sus amigos de juventud con los que jugaba a un vídeojuego en el que el protagonista, el luchador John Cena tenía ese gesto como seña de identidad antes y después de los combates. También es peculiar la forma en la que Mollejo se queda parado y se señala las sienes, mientras la grada de la Romareda enloquece. Esta celebración, todo un signo del polivalente delantero de Velázquez, es mucho más inocua que el gesto obsceno que le costó una multa frente al Cartagena...