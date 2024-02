Menos de dos mil entradas quedan a la venta para el partido España-Letonia

La selección española de baloncesto desembarcará esta tarde en Zaragoza para preparar su partido contra Letonia del próximo jueves. Los de Scariolo tienen programado su primer entrenamiento a partir de las 19.30, poco antes de que los aficionados de 'Operación Triunfo' tomen el pabellón Príncipe Felipe para ver la final del concurso musical.

Aún pueden conseguirse entradas para este interesante partido en el que España se juega sus opciones de clasificación para el Eurobasket 2025. Aún quedan unas 2.000 localidades a la venta, lo que hace augurar que el Príncipe Felipe vivirá una de sus grandes noches. Las entradas se pueden adquirir, desde un precio de 12 euros, en la web oficial de la Federación Española de Baloncesto. Allí se ve cómo el primer anillo del pabellón va a estar completamente lleno y los asientos que aún están a la venta corresponde a la parte superior, sobre todo, de los sectores 45, 46, 55 y 65, es decir, los que se corresponden a las esquinas del recinto. Aún quedan entradas por 12 y 15 euros, un precio más que asequible, teniendo en cuenta que la visibilidad del Príncipe Felipe, incluso en los llamados 'gallineros', es bastante buena.

Las zonas en color son en las que aún quedan entradas. Heraldo

Está previsto que muchos de los convocados por el seleccionador lleguen este mediodía a Zaragoza tras vivir una intensa Copa del Rey en Málaga. El propio Scariolo ya lleva unos días en Aragón, dado que el pasado sábado estuvo en Huesca viendo el partido del Lobe, equipo en el que milita su hijo.

La lista del seleccionador para su cita en Zaragoza está llena de sorpresas, la mayor de las cuales es el regreso del base Ricky Rubio que aún no ha debutado este año. También sorprende la ausencia del alero del Casademont Santi Yusta, uno de los jugadores nacionales con mejores estadísticas, si bien sí se podrá ver sobre el parqué a varios jugadores zaragozanos como Carlos Alocén o Jaime Pradilla. Lucas Langarita está invitado a entrenar con la selección, pero no disputará minutos con la elástica de España.

Letonia es la otra gran favorita del grupo C, donde está encuadrada España, en el que también están Eslovaquia y Bélgica. Cuenta en sus filas con jugadores de gran nivel como Arturs Zagars, Rodion Kurucs o Rolands Smits.

El España-Letonia de febrero llegará un año y medio después de la última visita de la selección masculina a Zaragoza. Concretamente, fue en julio de 2022 frente a Macedonia del Norte. El anterior había sido en febrero de 2020 frente a Polonia.