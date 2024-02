"Imágenes no aptas" para nostálgicos del baloncesto en Huesca

Fue una circunstancia puntual y excepcional pero removió no pocas nostalgias. La fuerte lluvia caída el pasado viernes en Huesca provocó que las instalaciones del Peñas Center estuvieran impracticables -sobre todo, a causa de las goteras- y el equipo se vio obligado a realizar su entrenamiento en el antiguo, mítico y clásico pabellón del Parque.

"Cualquier otro viernes hubiésemos entrenado en Palacio de Deportes, pero coincidió que por la tarde jugaba el balonmano, que era televisado y tenían que montar la pista azul", explican desde el club, sobre su obligado y feliz exilio al pabellón municipal, donde el Huesca La Magia vivió algunas de sus temporadas más brillantes en la Liga ACB.

ATENCIÓN PEÑISTAS: IMÁGENES INÉDITAS NO APTAS PARA NOSTÁLGICOS



La lluvia del pasado viernes hizo que el equipo volviese a entrenar en el Pabellón del Parque.



— C.B. Peñas Huesca (@CBPHuesca) February 13, 2024

De hecho, el propio club colgó algunas imágenes de aquel entrenamiento e invitó a los oscenses a comentar qué recuerdos les traía el parqué oscuro y las gradas de hormigón de las instalaciones. Muchos recordaron las andanzas de Iñaki Iriarte, de Alfredo Vizcarro o del alero norteamericano Brian Jackson, que precisamente volvió a visitar el pabellón hace pocos meses con motivo del homenaje que le brindó el club. En este mítico escenario aún parece resonar el cántico de ‘un, dos, tres’ cada vez que Granger Hall, vestido de verdiblanco, flexionaba antes de lanzar los tiros libres en los partidos locales.

Algunos tuiteros expertos también recuerdan a "un tal Gibson y Sthepanovic", que no debieron rendir lo deseado y "no duraron ni ocho días". "El recambio sí fue espectacular con Freeman y Wright", quienes llegaron para la temporada 1983-1984. También hay usuarios de X (antes Twitter) de fuera que celebran volver a ver imágenes del pabellón del Parque después de tantos años: "Ostras, es uno de los pabellones de más recuerdo ver por televisión. Pensaba que ya no existía. Guardadlo como oro en paño porque es historia del baloncesto español", aseguran.

El palacio de Deportes fue construido a principios de la década de 1990, conflictiva obra de Enric Miralles con su derribo de cubierta incluida, debido a que el vetusto pabellón del Parque empezaba a quedarse pequeño para albergar las competiciones que había en Huesca. Sobre todo, los partidos del Peñas, que cuando jugaba en ACB llegaba a reunir unos 5.000 seguidores. No obstante, la céntrica instalación del parque de Miguel Servet sigue en uso para decenas de partidos de partidos de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol… Por cierto, que el Peñas de Rafa Sanz entrenó en el pabellón del Parque antes de la brillante victoria frente al Almansa (69-77), por lo que algunos aficionados también especulan si los jugadores se impregnaron de aquel ambiente mágico, que llevó al equipo a disputar hasta doce temporadas en la máxima categoría.