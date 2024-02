La España de Mariona Ortiz y Cristina Ouviña celebra su pasaporte olímpico con una remontada ante Hungría

La selección española femenina de baloncesto venció (73-72) este domingo ante Hungría en la tercera y última jornada del Preolímpico de Sopron, salvando la segunda derrota en tres partidos una España que ya estaba en París 2024 con la victoria poco antes de Japón.

Las de Miguel Méndez recibieron el favor japonés en el turno anterior en su victoria sobre las canadienses, la cual dio ya el pasaporte a los Juegos Olímpicos a España mientras Hungría se la jugaba. El equipo magiar enseñó ese hambre para ganar, mientras la cuatro veces campeona de Europa se dejó llevar.

No era un Preolímpico caro, con tres billetes a repartir entre cuatro, y España no tuvo que sufrir, pero no quiso irse con otra derrota. Las de Méndez fueron 22 puntos abajo en el tercer cuarto, pero remontaron en medio del derrumbe húngaro. Un triunfo español que regaló el otro billete a los Juegos a Canadá.

España empezó sin puntería en Sopron, muy poco acierto y una defensa que no estuvo a la altura. Mientras, Hungría no dejó de crecer en el primer tiempo, de la mano de una gran Agnes Studer, quien cerró esos dos cuartos con 15 puntos. Virag Kiss dio soluciones por dentro y Hungría mandó en todos los registros.

El rebote fue lo último que dejaron escapar las de Méndez, mientras el luminoso engordó hasta la veintena para las locales (27-46). Raquel Carrera y Megan Gustafson dieron lo poco destacable en las españolas, mientras María Conde encontró el acierto desde el triple en la reanudación (46-59).

El acierto húngaro bajó, aunque Bernadett Hatar, nueva jugadora del Perfumerías Avenida, mantuvo un colchón importante para una Hungría que reservó durante el tercer cuarto a Studer. La base magiar sin embargo volvió bien fría en el último tiempo, cuando a las locales les empezó a quemar el balón con todo en juego. España amenazó con la remontada y en Sopron se hizo el silencio.

Las de Méndez firmaron un 13-0 de inicio en el último cuarto y en Hungría entera se mascó la tragedia. Dos triples de Lelik fueron el alimento local, pero cada minuto se hizo eterno para las húngaras, mientras España, con más calidad y sin esa presión, se acercó de nuevo con otro triple de Conde y Hatar falló una que recordará siempre para amargura de las suyas.

Ficha técnica: 73-72 (27-46 al descanso)

España: Cazorla (15), Casas (4), Torrens (7), Carrera (10) y Gil (5) -quinteto inicial-, Ortiz (4), Vilaró (-), Rodríguez (-), Conde (16), Etxarri (-), Gustafson (12).

Hungría: Studer (17), Dubei (-), Lelik (6), Juhasz (11) y Kiss (12) -quinteto inicial-, Dombai (4), Kanyasi (-), Goree (-), Aho (7), Horvath (-) y Hatar (15).

Parciales: 19-24, 8-22, 23-18, 23-8.

Árbitros: Liszka, Straube y Fernandes. Sin eliminadas.

Pabellón: Sopron Arena.