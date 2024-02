Martos y Obeng regresan a la titularidad en Elda

El conjunto altoaragonés visita al CD Eldense en el Nuevo Pepico Amat (16.15) en busca de obtener los tres puntos y aumentar la distancia con el descenso. Tras dos encuentros contra rivales directos (1-1 frente al Villarreal B y 1-0 a la AD Alcorcón), los pupilos de Hidalgo se miden ante un recién ascendido que ostenta en la clasificación siete puntos más que los azulgranas. El cuadro de Fernando Estévez, decimotercer clasificado con 34 puntos, es el tercer equipo de Segunda División que más encaja (solo superado por el Albacete y el Villarreal B), pero, a su vez, el quinto conjunto más goleador.

En el once, Hidalgo presenta dos novedades destacables: la de Iván Martos en el centro de la defensa, y la vuelta de Samuel Obeng a la punta de ataque. En el caso del zaguero, que ocupará el lateral izquierdo donde Vilarrasa parecía ser inamovible, no iniciaba un partido en el terreno de juego desde el 22 de octubre (0-1 frente al Elche en El Alcoraz). La última vez que tuvo minutos fue en el compromiso en casa frente al Cartagena (3-0). La otra novedad en el once es la vuelta de Samuel Obeng. Aunque ha disfrutado de minutos en los últimos partidos, su última titularidad fue en el Estadio Enrique Castro Quini frente al Sporting, encuentro que concluyó sin goles (0-0). La otra cara de la moneda la protagoniza Jérémy Blasco, Ignasi Vilarrasa y Hugo Vallejo, que se caen de la titularidad. El lateral había disputado los últimos ocho encuentros partiendo de inicio, y sin haber sido sustituido en ninguno de ellos. Vallejo también había gozado de una continuidad importante, siendo titular desde el encuentro frente al Cartagena (3-0).

Un once compuesto por Hidalgo en el que, además de la baja de Rubén Pulido, descartado para el resto de la temporada por la rotura en el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, tampoco podía contar con el delantero venezolano Jovanny Bolívar, que pelea por el billete a los Juegos Olímpicos; Iker Kortajarena, que cumple hoy sanción por acumulación de cartulinas, y Javi Mier, descartado tras sufrir una luxación en el hombro derecho cuando se entrenaba el pasado domingo.

El once inicial del Huesca estará compuesto por Álvaro Fernández bajo palos, Nieto, Loureiro, Pulido, Martos y en defensa; Valentín, Sielva, Martínez y Joaquín en el centro del campo, y doble punta con Obeng y Elady. Completan la convocatoria Balboa, Blasco, Guerrero, Kento, Lombardo, Juan Pérez, Tresaco, Vallejo y Vilarrasa.

Por parte del CD Eldense, que acumula siete partidos sin perder (cinco empates y dos triunfos), destaca la presencia de dos recientes conocidos en El Alcoraz: Marc Mateu y David Timor, que son, respectivamente, el tercer y el cuarto futbolista que más minutos han disputado con los alicantinos en lo que va de campaña. Este último, además, uno de los capitanes de equipo. El lateral derecho Miguel Llambrich, que disputó con el Huesca 26 partidos en la temporada 2019/2020, se suma a la lista de futbolistas del CD Eldense con pasado en el Huesca. Las principales amenazas del cuadro de Fernando Estévez Martín serán el delantero rumano Florin Andone; Mario Soberón, máximo goleador del equipo con ocho dianas, o Iván Chapela, un fijo en el conjunto de Elda, habiendo disputado, hasta hoy, todos los partidos de la temporada.

La alineación titular por la que apuesta Estévez comienza por Aceves en portería, Mateu, Magana, Hernández y Abad en defensa; Chapela, Timor, Ortuño y Montes en el medio del campo, y Bernal y Dauda en el frente de ataque. Completan la convocatoria Capó, Clemente, Poloni, Doue, Jorquera, Mackay, Martínez, Miguelón, Monsalve, Ortuño y Vallejo.

El árbitro designado para dicho encuentro será Raúl Martín González Francés, del Comité Canario. El colegiado de Las Palmas (tercera temporada en Segunda División después de otras siete campañas en Segunda B) todavía no ha arbitrado al conjunto de Antonio Hidalgo. Hasta la fecha, en la temporada actual ha ejercido como árbitro principal en doce ocasiones: once partidos correspondientes a la División de Plata, y el encuentro copero disputado entre Hércules y Burgos (1-2). Casualmente, tampoco se ha visto las caras con los jugadores del CD Eldense. En la sala VAR le acompañará el vasco Gorka Sagüés Oscoz.