Carlos Mayo: "En 2020 yo le ganaba a Mo Katir. Un año después él batía el récord de España..."

El aragonés Carlos Mayo se ha tenido que enfrentar en multitud de ocasiones con Mo Katir, el atleta español que ha sacudido la actualidad esta semana al ser sancionado por violar el código antidopaje, al ausentarse tres veces de los controles. En esos duelos intensos entre ambos en el medio fondo, en pista cubierta, al aire libre o en ruta hubo de todo. Victorias de uno, victorias de otro… Sin embargo, la espectacular mejoría de Mo Katir en un momento dado llamó la atención de Carlos Mayo, pero también de todo el mundillo del atletismo.

“A los que llevamos mucho tiempo en esto nos sorprendió la progresión que tuvo en muy corto periodo de tiempo. Nos llamó la atención, y siempre te queda la duda de si hacía trampas o no”, apunta el atleta zaragozano. Mayo pone un ejemplo: “Yo en 2020 le ganaba, y un año después él estaba batiendo todos los récords de España… Nos sorprendió mucho”. Por eso, y aun presumiendo la inocencia de un Mo Katir que aún no ha dado positivo -‘solo’ se ha ausentado de los controles-, señala que “es un atleta del que te sorprende menos este tipo de noticias”.

En general, Mayo quiere pensar que “todo el mundo va limpio”, ya que “si pensaras lo contrario estarías siendo injusto”, ya que “hay atletas que puede parecerlo, pero no se dopan”. En este caso, el corredor de Adidas añade que “hay una reacción generalizada de atletas a los que no le sorprende tanto lo que ha pasado”.

Mayo señala que “hay unas normas a cumplir”, y que todos están obligados a asumirlas. El atleta zaragozano explica cómo es el sistema de control antidopaje de los atletas que se ha saltado Mo Katir, denominado Adams: “Tenemos que estar localizados durante una hora al día todos los días del año. Decimos a una aplicación la dirección en la que vamos a estar, y podemos cambiarla con 24 horas de antelación. Si en esa hora vienen y no estás o no te pueden localizar, y eso te pasa tres veces en un año, es como dar positivo”. Exactamente, lo que le ha pasado a Mo Katir.

El atleta zaragozano no se explica que le haya podido suceder a un atleta como él, líder español de medio fondo y aspirante a casi todo en los Juegos Olímpicos de París. “A mí en siete años me ha pasado una vez, porque estaba de vacaciones en un camping y no tenía encendido el móvil. Faltar tres veces en un año es complicado, porque sabes las normas y si ya llevas dos ausencias sabes que a la tercera te pueden sancionar, tienes que estar totalmente alerta”, opina.

De hecho, el sistema da cierto margen a los atletas si no están en casa cuando los médicos acuden a hacer el control: “Ellos llegan y llaman al telefonillo. Si no contestas, te llaman al teléfono e insisten muchas veces durante esa hora. Si no estás en casa pero les coges el teléfono, quedas con ellos, haces el control y no pasa nada. Si durante esa hora llaman y no coges, se marchan y tienes la falta. Pero insisten mucho”, cuenta.

"El sistema de control roza la limitación de las libertades, pero es el que el que hay que tener para pillar al tramposo"

Mayo admite que se trata de un sistema duro para el atleta, que “roza la limitación de las libertades”, pero defiende que “es el que el que hay que tener para pillar al tramposo”.

El atleta zaragozano se puede ver beneficiado por la ausencia de Katir en caso de que sea sancionado, ya que es competencia suya en determinadas pruebas, aunque Mayo asume que “al nivel que estaba corriendo él, yo tenía poco que hacer”. Ahora, el corredor de Adidas se entrena cada vez mejor tras superar los problemas físicos que le han lastrado esta temporada, y que le han impedido poder luchar todavía por una plaza en los Juegos Olímpicos del verano. Mayo espera poder volver a competir en unas semanas para apurar sus opciones, aunque el reto es complicado.