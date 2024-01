Carlos Mayo se quita la presión de los Juegos Olímpicos: "Son un objetivo, pero no pueden ser un agobio"

La opción de repetir el sueño olímpico se le ha complicado a Carlos Mayo. El atleta zaragozano ha visto cómo sus opciones de estar en los Juegos de París se han ido mermando conforme han ido pasando los meses por culpa de las lesiones y de una enfermedad que le ha lastrado últimamente. No renuncia a la cita parisina, pero quiere ir poco a poco.

El año pintaba fenomenal para Mayo. En octubre se convirtió en el español que más rápido ha corrido nunca una media maratón. Era un fantástico paso previo para debutar en la maratón, la vía por la que el atleta zaragozano se planteó ir a los Juegos Olímpicos, dadas la altas exigencias y la fuerte competencia que se avecinaban en el 10.000, distancia en la que corrió los Juegos Olímpicos de Tokio.

Valencia, el 3 de diciembre, estaba marcado en rojo. Sin embargo, unas molestias en la rodilla le impidieron preparar bien su debut en maratón, que se pospuso hasta la cita de Sevilla, fijada para el próximo 18 de febrero. Tampoco podrá ser. Carlos Mayo sufrió en Navidades una enfermedad -gripe, covid…- que le provocó fiebre y le debilitó las semanas siguientes, que eran clave para poder entrenar de forma adecuada de cara a la maratón.

“La enfermedad me dejó con un estado de fatiga, cansancio… Empecé el año sin energías para entrenar. Me notaba sin fuerzas para afrontar la preparación del maratón. Entre una cosa y otra llevábamos una preparación errática, en el momento en el que iba a poder estar entrenando estaba sin fuerzas. Decidimos parar, hacerme pruebas y ver si estaba bien, para poner todo en orden”, relata el atleta.

Esas analíticas no destacaron “nada demasiado reseñable”, pero el organismo del atleta sí que estaba “por debajo de mis valores normales”. Ahora, se va encontrando “mejor” pero ha perdido “muchas semanas” y está “a dos semanas de la maratón”, por lo que no está en condiciones de aspirar a lograr la mínima necesaria para ir a los Juegos Olímpicos. Así, su objetivo ahora a corto plazo es recuperarse, “dar oxígeno al cuerpo”, lograr una “tranquilidad” que le permita “mirar al futuro con calma” y encontrar su mejor versión “de cara a la temporada al aire libre”.

¿Significa esto que renuncia a los Juegos Olímpicos? No, pero el objetivo se va a afrontar de otra manera. Para empezar, ya no podrá ser en el maratón, sino que tendría que buscarlo de nuevo en los 10.000, donde los billetes están muy caros. “Por supuesto que los Juegos Olímpicos tienen que ser un objetivo, pero no quiero entrar en ese bucle de agobio porque no es algo positivo. Puedo estar en la lucha, tengo ilusión, pero sé que es complicado”, señala.

De momento no quiere pensar en citas en concreto, pero una vez que ha retomado el ritmo de los entrenamientos espera estar compitiendo “para finales marzo o abril”. “Espero para entonces ser competitivo”, señala. En cuanto a las citas más importantes, se fija en el Europeo de Roma, en junio y, por qué no… en los Juegos Olímpicos de agosto.