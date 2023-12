Cross Ciudad de Zaragoza: Nzambimana e Izzo corren más que el cierzo

En medio de una ventolera de las buenas, el burundés Eric Nzambimana y la norteamericana Katie Izzo corrieron más rápido que el cierzo en el II Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de campo a través. Estos dos atletas se impusieron con contundencia a todos sus rivales, en una prueba de nivel internacional en la que se vieron zancadas de gran calidad, y en la que los aragoneses Eduardo Menacho y Cristina Espejo brillaron con fuerza, tanto como para ocupar el último escalón del podio en unas carreras con grandes atletas en nómina.

El parque del Barranco, elevado en una especie de altiplanicie junto a los Pinares de Venecia, va camino de convertirse en un circuito de referencia para el cross español. Su ubicación es privilegiada, una gran zona verde rodeada de árboles y pegada a la ciudad, pero su altura hace que esté especialmente expuesta al cierzo. Y este sábado soplaba de lo lindo allí arriba. Lo comprobaron los 401 atletas que recorrieron sus praderas, desde el chavalín que llegó último clasificado en la prueba para menores de 8 años hasta el atleta de Burundi que levantó los brazos en el cross internacional.

El fuerte viento condicionó todas las pruebas, y también la afluencia de público. Pese a ello, quienes se reunieron sobre el verde zaragozano disfrutaron de buenos momentos de atletismo. En la prueba reina, la absoluta, Nzambimana e Izzo impusieron su potencia y su clase con mucha contundencia.

El burundés encabezó la prueba de salida. Al segundo paso por línea de meta (eran seis en total) ya comenzó a estirar un grupo en el que aguantaban los aragoneses Eduardo Menacho, Pol Oriach, Sergio del Barrio y Toni Abadía, en la que era su reaparición menos de dos semanas después de ser condenado por malos tratos a su pareja. En la segunda vuelta, Nzambimana empezó a estirar el grupo, y para la tercera ya estaba claramente destacado. Con el keniata Allan Kemboi Biwott segundo, se abría una bonita batalla por el tercer puesto entre el zaragozano Eduardo Menacho y el marroquí Zakariya El Bobekraoui.

La segunda mitad de la prueba fue casi un paseo para Nzambimana, que tuvo tiempo para dar las gracias en su última vuelta al público por su apoyo. El interés estaba en el último cajón del podio, donde Menacho se impuso a su rival marroquí con un gran final, decantando a su favor un duelo realmente apasionante.

Su gesto de rabia al entrar fue un desfogue para él: “La temporada se me torció hace unos meses, lo he pasado mal y hoy me he quitado un peso de encima”, señalaba en la línea de meta. Aunque no esperaba “estar tan arriba”, sus sensaciones fueron mejores de lo previsto. El burundés Nzambimana, por su parte, dijo sentirse “muy feliz” y dio “las gracias a todo el mundo” por la organización de la prueba. Toni Abadía fue sexto, mientras que Pol Oriach (de más a menos) y Sergio del Barrio fueron octavo y noveno, respectivamente.

La carrera femenina tuvo otra gran dominadora. La norteamericana Katie Izzo mostró en Zaragoza su tremenda clase, compartiendo la cabeza de carrera con las africanas en el tramo inicial, aceptando el reto de marcharse con la keniata Carolyne Biwott y dejando atrás a su rival con un espectacular ataque en la cuarta vuelta para llegar a la meta muy destacada. La atleta de Monzón Cristina Espejo dio muestras de su gran momento al llegar tercera. “Estoy muy contenta, sabía que con este cartel me iba a tocar correr mucho y estoy feliz. Ha sido muy duro, porque he corrido sola casi todo el rato y con este viento es difícil, pero el calor del público ha ayudado”, señalaba a la llegada. La norteamericana, por su parte, dijo estar “muy feliz” por ganar “en un día con tanto viento”, y alabó un circuito “bonito con muchas subidas y bajadas”.

El cross internacional contó con un ‘speaker’ de lujo como el atleta olímpico Juan Carlos Higuero, quien valoró que esta prueba zaragozana, tras dos ediciones, puede tener “mucho recorrido” porque “el terreno es perfecto”. “Es un circuito típico de campo a través, que encaja perfectamente a los atletas”. Habitual de las carreras por toda España, cree que el atletismo en este país “goza de muy buena salud”, por lo que confía que la cosecha en los Juegos Olímpicos de París sea algo más provechosa que la que hubo en Tokio. “La marcha, los 5.000 y alguna alternativa en los 800 nos pueden dar alegrías”, augura el exatleta de Aranda de Duero.