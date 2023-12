Inés Bergua y Carlos Mayo, los mejores deportistas de Aragón

Inés Bergua fue coronada en su casa y Carlos Mayo logró algo que no era nada sencillo de conseguir a la vista de los méritos de los otros nominados, repetir por segunda vez consecutivo. La gimnasta que el año que viene será olímpico y el que es uno de los emblemas del atletismo de la Comunidad fueron distinguidos este martes como los mejores deportistas dentro de la Gala del Deporte Aragonés que se celebró en el Palacio de los Deportes de Huesca y en la que se tuvieron en cuenta los méritos obtenidos en 2022. Los de la oscense Bergua, entre otros, fueron sus tres medallas de bronce en el Mundial y el billete con el equipo español para París 2024, los de Mayo marcas y triunfos como el oro en los 5.000 metros en el Campeonato Iberoamericano.

La gran familia del deporte aragonés se volvió a reunir cumpliendo con una tradición que suma ya 25 ediciones. En el acto estuvieron presentes más de 500 invitados. No faltaron autoridades como Tomasa Hernandez, consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Cristina García, directora general del Deporte, Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, y Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca. También estuvieron presentes mandatarios de las difentes federaciones, entrenadores, colegiados, deportistas y patrocinadores.

Una emoción especial recorrió la sala con el recuerdo a Mario Azúa y Luis Miguel López, dos futbolistas que perdieron la vida en accidentes de tráfico y a cuyos padres se les hizo entrega de menciones especiales. El tono reivindicativo lo puso Mayo, quien afirmó que no puede prescindir del apoyo económico que se le presta a nivel autonómico, provincial y municipal y que reclamó que al respecto "hay cosas que mejorar" lo que arrancó los aplausos de los presentes. También dijo considerarse "un embajador de mi tierra, Aragón" y reconoció que para él recibir el galardón conlleva "orgullo y honor". "Debería estar de concentración, pero la he retrasado para venir", recalcó.

Bergua, que no pudo asistir al estar preparando ya en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid la próxima temporada junto al equipo nacional, había dejado un mensaje grabado. Dijo sentirse "alagada" y manifestó que entendía que el premio era el "reconocimiento no solo a 2022 sino al camino que empecé con tres años en el Club 90". Además, lo quiso "brindar y compartir con toda la gimnasia aragonesa". "No hay ningún sueño demasiado grande, ni ninguna meta demasiado lejana", afirmó.

La consejera Tomasa Hernández arrancó su intervención recogiendo "el guante" a Mayo. Al respecto, repasó las decisiones que ha tomado su departamento para fomentar el deporte y el cuidado de los deportistas como un aumento presupuestario del 46% para la Dirección General del Deporte o la multiplicación por trece de la partida destinada a los grandes eventos así como la puesta en marcha de iniciativas para reducir la tasa de abandono del deporte entre los jóvenes o favorecer la formación de mujeres en tareas de gestión directiva en el deporte.

Juan Señor, quien jugase 304 partidos con el Real Zaragoza y fuese internacional en más de cuarenta ocasiones recibió el ‘Leyenda del Deporte’ en el 40º aniversario de su mítico gol a Malta con España. Los mejores promesas fueron los baloncestistas Marina Mata y Alejandro Moreno y el mejor universitario, la atleta Mireya Arnedillo. En Deporte Adaptado se distinguió a la nadadora María Delgado y entre los técnicos y árbitros, a Adrián Almazán, de patinaje. Los mejores equipos fueron el Casademont Zaragoza júnior masculino y el Escuela de Waterpolo Zaragoza femenino. Además, entre las empresas patrocinadoras se destacó a Casademont-Grupo Costa y como empresa saludable, a Different Travel. También se premió al Ayuntamiento de Sabiñánigo por su ligazón con la Quebrantahuesos.