Brazadas solidarias en Zaragoza por varias buenas causas

Este próximo fin de semana vuelve a Zaragoza el evento Brazadas Solidarias. La cuarta edición de esta prueba se celebrará el sábado y el domingo en el Polideportivo San Agustín y en Stadium Casablanca. El objetivo es recaudar fondos para tres causas solidarias, las que defienden Tandem Solidario, Almeta Alba y Accu Aragón.

Los objetivos de este fin de semana de natación son “colaborar económicamente en el desarrollo de las actividades e incentivar la donación como fórmula para mejorar la autonomía de la asociaciones”, así como “fomentar la interrelación entre socios de los distintos clubes de natación y triatlón, tanto de Zaragoza como de otras localidades y provincias, junto con nadadores esporádicos”.

El sábado será el día de la prueba infantil, de 10.00 a 11.15 en el polideportivo San Agustín, mientras que el domingo llegará el momento de la prueba máster en Stadium Casablanca, de 17.00 a 18.35. En esta última, la categoría Open Master, se nada un total de 5.000 metros en relevos de 100 metros, por equipos. Es para los nacidos entre 2008 y anteriores, sin límite de edad. La categoría infantil es única, y los equipos nadarán un total de 2.500 metros en relevos. Es para los nacidos entre los años 2017 y el 2009, ambos inclusive.

La organización ha puesto un límite de 44 equipos, que ya se han inscrito para poder participar. Por seguridad solo la salida inicial se realizara con salto de cabeza, los demás relevos se realizaran desde el agua con impulso de la pared. El tiempo máximo para completar la prueba será de 1 hora y 20 minutos para Open Master y de una hora para Infantil.

En cuanto a las entidades que se van a beneficiar de esta competición solidaria, Tándem Solidario es una organización que pretende ayudar a Daniel, un niño de 7 años de María de Huerva que desde su nacimiento sufre parálisis cerebral. No dispone de un diagnóstico totalmente definido y claro, ya que los profesionales médicos siguen buscando el gen causante de esta patología. Esto le impide acceder a determinados tratamientos y recursos adecuados. Se está desplazando al municipio madrileño de Guadalajara para recibir tratamiento de Tera Suite, un tratamiento con un coste no incluido en la seguridad social con todo el elevado coste que una familia no puede asumir.

En cuanto a Almeta Alba, se trata de un proyecto para crear un centro de ocio y estancia para personas con discapacidades varias y sus familias en Monegrillo. Será un centro innovador en el cual tendrán cabida tanto las personas con discapacidad como sus familias, con actividades lúdico culturales permanentes para todos ellos. Se ubicará en un paraje natural único y singular, con el objetivo de crear un medio rico en estímulos, que favorezca el desarrollo de sus capacidades personales y sociales.

Por último, ACCU Aragón es una asociación fundada hace más de 25 años con el objetivo de ayudar a los pacientes con enfermedades intestinales en proceso de su enfermedad y a mejorar su calidad de vida. Son patologías de causa desconocida y pronóstico variable, que causan con épocas de brote y épocas de remisión de enfermedad, causando una clara limitación en la calidad de vida de los pacientes así como en la consecución de sus objetivos vitales.