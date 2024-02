Antonio Hidalgo pierde opciones en el centro del campo del Huesca

La SD Huesca afronta la visita al CD Eldense (sábado, 16.15) con el objetivo de sumar los tres puntos y continuar alejándose de la zona peligrosa de la clasificación. Lo hará sin Iker Kortajarena, que cumple ciclo de tarjetas tras ver la quinta amarilla frente a la AD Alcorcón, y Javi Mier, que sufrió una luxación en la articulación escapulo-humeral del hombro derecho cuando se ejercitaba con el grupo el pasado domingo. A estas ausencias que han brotado en la última semana, se suma la de Jovanny Bolívar, que continúa concentrado con la selección venezolana en busca de una plaza para los Juegos Olímpicos de París (26 de julio al 11 de agosto), y la de Rubén Pulido, que se pierde lo que resta de temporada a razón de la rotura del ligamento cruzado de la pierna izquierda que sufrió durante el partido a domicilio frente al Amorebieta (0-1).

La nota positiva recae sobre el progreso en la recuperación de Mier, que, aunque no ha podido participar junto a sus compañeros en la sesión de entrenamiento, se ha ejercitado en el gimnasio de la Base Aragonesa de Fútbol. El club está a la espera de mayores avances para fijar una fecha de regreso aproximada para el mediocentro asturiano.

Tanto Kortajarena como Mier, aunque no suelen ser habituales en el once, sí que son piezas a las que Hidalgo recurre en los tramos finales de los partidos. El hecho de que no vayan a estar disponibles en el Nuevo Pepico Amat reduce las opciones para dar refresco a otros centrocampistas como Javi Martínez y Sielva, más asentados, y apunta a que Balboa podría volver a tener minutos tras su paso por la Copa de África. También Kento, inédito el sábado pasado después de que en el choque anterior, el 1-1 con el Villarrea B, hubiese estado sobre el césped desde el pitido inicial hasta el final.

El resto del grupo, a excepción de Jovanny Bolívar y Rubén Pulido, ha saltado al césped de la BAF para continuar con la segunda de las cuatro sesiones preparatorias para el compromiso del sábado. Aunque en el ensayo general destacó la nutrida presencia de canteranos (Ayman Arguigue, Fernando Delgado, Diego Espinosa…), todavía se desconocen las posibles variables a introducir por Hidalgo en el Nuevo Pepico Amat. Como es habitual, Álvaro Fernández, Juan Pérez y, en esta ocasión, Berto Hórreo, del filial, han comenzado el entrenamiento minutos antes de la sesión conjunta para realizar ejercicios específicos junto a Adrián Mallén, preparador de porteros.